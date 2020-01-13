Правительство Ирана извинилось, что сначала распространяло неправдивую информацию о причинах катастрофы самолета МАУ

Правительство Ирана извинилось за официальные сообщения, в которыех отрицался факт сбивания самолета «Международных авиалиний Украины» под Тегераном 8 января. Об этом 13 января сказал спикер правительства Али Рабей, пишет агентство IRNA.

По его словам, первоначальные заявления были сделаны из-за «неосведомленности, или лучше сказать, неведения».

Он заявил, что до вечера 10 января ни один правительственный чиновник и президент Хасан Рухани не знали настоящей причины катастрофы.

Рабей извинился за распространение официальных заявлений с отрицанием факта, что самотет был сбит.

«На самом деле, само правительство было вовлечено в этот цикл распространения некорректной информации», – сказал он.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

9 января Иран обнародовал предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявлял, что в самолете произошло возгорание, которое видели свидетели происшествия.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух». Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве утверждают, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Правительство Ирана извинилось за официальные сообщения, в которыех отрицался факт сбивания самолета «Международных авиалиний Украины» под Тегераном 8 января. Об этом 13 января сказал спикер правительства Али Рабей, пишет агентство IRNA. По его словам, первоначальные заявления были сделаны из-за «неосведомленности, или лучше сказать, неведения». Он заявил, что до вечера 10 января ни один правительственный чиновник […]