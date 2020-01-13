Помпео: вопрос о войсках США в Ираке будет решен в сотрудничестве с иракскими лидерами

13.01.2020, 23:14, Новости дня

Соединенные Штаты будут сотрудничать с лидерами Ирака, чтобы прийти к решению вопроса о размещении в стране американских войск, заявил в понедельник госсекретарь Майк Помпео.

Это заявление было сделано вслед за прозвучавшей на прошлой неделе просьбой официального Багдада о подготовке к выводу из страны американских войск.

«Над тем, как в конце концов будет разрешен вопрос о положении наших сил в Ираке, мы будем работать с… избранными лидерами в Ираке, с тем, чтобы прийти к решению», – сказал глава внешнеполитического ведомства США, выступая в Гуверовском институте.

Напомним, что иракский парламент недавно принял резолюцию, призывающую правительство выдворить 5200 американских военнослужащих, находящихся в стране. .

Президент США Дональд Трамп заявил в этой связи, что США не покинут Ирак, если не получат компенсацию за построенную там авиабазу.

Трамп также подчеркнул, что если США выведут войска из Ирака, то зона влияния Тегерана на Ближнем Востоке значительно расширится.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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