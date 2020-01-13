Инфляция в Венесуэле за 2019 год превысила 7 тыс. процентов

Рост цен в Венесуэле за 2019 год составил 7374,4%, свидетельствуют данные комитета по финансам Национальной ассамблеи Боливарианской Республики.

«Постоянный комитет по финансам [Национальной] ассамблеи обнародовал национальный индекс потребительских цен, согласно которому, месячная инфляция в декабре 2019 года составила 33,1%, накопленная [с начала года] инфляция – 7374,4%, годовая инфляция – 7374,4%», – приводит данные комитета по финансам ТАСС.

Согласно опубликованным данным, самый высокий уровень роста цен в Венесуэле был зафиксирован в январе 2019 года (191,6%), самый низкий – в марте (18,1%).

Напомним, в январе Венесуэла решила продавать нефть и золото за криптовалюту.

В августе 2018 года в Венесуэле начали ходить две валюты – боливар и криптовалюта «петро», стоимость которой приравнена к цене барреля добываемой в стране нефти. В мае 2019 года Венесуэла захотела перейти на расчеты с Россией в рублях.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Премьер-министр Украины Алексей Гончарук 13 января в Facebook заявил, что «по его поручению» на таможне заработали все сканеры. «По моему поручению на таможне заработали все сканеры! Теперь время на проверку груза сократится до 10 минут…. Это должно искоренить коррупцию на таможне. Сканирование происходит без участия сотрудников, поэтому и время на проверку груза сокращается. К примеру, […]