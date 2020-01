Экипаж МКС ужаснулся масштабам природных пожаров в Австралии

Итальянский астронавт Лука Пармитано, находящийся на борту МКС, высказался по поводу природных пожаров в Австралии. Специалист отметил, что экипаж станции никогда ранее не видел из космоса пожаров таких «ужасающих масштабов».

На своей странице в Twitter Лука Пармитано поделился снимками, сделанными из космоса, где показан недавно возникшее в Австралии стихийное бедствие. Он вместе со специалистами из РФ и США находится на борту Международной космической станции. Австралийские природные пожары уничтожили миллионы гектаров земли, огонь также унес жизни 17 граждан.

Как отметили специалисты университета в Сиднее, погибло более миллиарда животных. Людей эвакуируют службы МЧС и ВМС, авиация. На юго-восточном побережье пришлось прибегнуть к эвакуации людей из опасных зон, уточнили эксперты, пишет издание «ПолитЭксперт».

An immense ash cloud covers Australia as we fly toward the sunset.

Una immensa nube di cenere copre l’Australia mentre voliamo verso il tramonto.#MissionBeyond pic.twitter.com/9Bmm9s4xa1

— Luca Parmitano (@astro_luca) 13 января 2020 г.

