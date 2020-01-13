Владимир Винокур раскрыл секрет счастливого брака с Тамарой Перваковой

Известный отечественный юморист, певец и телеведущий Владимир Винокур поделился собственным секретом счастливого брака. Вместе с супругой, балериной Тамарой Перваковой артист живёт уже 45 лет, но до сих пор между ними искренние чувства и теплота в отношениях.

В недавнем эфире программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» Владимир Винокур констатировал, что в шоу-бизнесе семьи редко переживают 10-летний рубеж. При этом сам артист до сих пор живёт с первой женой Тамарой Перваковой, на которой женился ещё в студенческие годы. Одной из главных причин длительного и счастливого брака Владимир Натанович считает то, что в молодости они мало времени проводили вместе, уделяя больше внимания собственным карьерам. Также немаловажным фактором является профессия супруги, благодаря которой она в зрелом возрасте сохраняет прекрасную фигуру. Винокур заметил, что «балерины бывшими не бывают», а потому Первакова по-прежнему следит за внешностью и сохранением стройных форм.



Кстати, несмотря на прожитые почти полвека в браке, жена Владимира Винокура так и не взяла фамилию мужа. Юморист говорит, что в начале семейной жизни он ещё был никому неизвестным студентом, поэтому Тамара Первакова оставила свою фамилию, а потом её смена уже не была актуальной, поэтому «продолжателем рода» стала единственная дочь знаменитостей Анастасия.

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