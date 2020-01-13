Адвокат Александра Головина назвал «неадекватным» требование алиментов в 200 тысяч на ребенка

Адвокат актера Александра Головина Владислав Подшибякин назвал неадекватным требование Светланы Белогуровой, бывшей избранницы звезды «Кадетства» алиментов в размере 200 тысяч рублей. Как отметил специалист, в суде учитываются только потребности ребенка, а не степень известности отца.

Владислав Подшибяник отметил, изначально Александр Головин не отказывался помогать своей внебрачной дочери, а Светлане Белогуровой он предлагал выплачивать ежемесячно по 25 тысяч рублей. Тем не менее, на протяжении года длились суды, где истица и ее адвокат требовали на содержание девочки 200 тысяч рублей ежемесячно. При этом адвокат уточнил, что добиться желаемого у матери ребенка так и не вышло, сумма судом была назначена на отметке в 23 тысячи рублей, что соответствует двум МРОТ.

Адвокат Тимур Маршани поддержал своего коллегу и отметил, что это хороший результат, так как обычно матери добиваются суммы, которая вдвое меньше. Никто из судей не учитывает степень известности отца ребенка, беря во внимание только потребности малыша, пишет издание «Teleprogramma.pro».

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