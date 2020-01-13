Трагедия рейса PS752: уголовные дела в Украине и протесты в Иране

После того, как Иран признал, что самолет украинских авиалиний по ошибке был сбит Корпусом стражей исламской революции, в Тегеране вспыхнули протесты. Первоначально иранские власти утверждали, что самолет упал из-за технического сбоя, однако в пятницу президент Ирана Хасан Роухани признал, что причиной крушения самолета стала ракета, выпущенная иранскими вооруженными силами в результате «человеческой ошибки».

Протестующие возмущены тем, что иранские власти не сразу признали вину за сбитый самолет. По мнению экспертов, это было сделано исключительно из-за международного давления и заявлений западных лидеров о том, что причастность иранских военных подтверждается данными разведки.

Тем временем в Украине возбудили три уголовных дела и ведут сбор доказательной базы по авиакатастрофе самолета Боинга – 737 «Международных авиалиний Украины». Об этом говорится 13 января на странице Службы безопасности Украины в Фейсбуке.

«Уголовное производство возбуждено по статье 276, 3 часть (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта), статья 115, часть 2 (умышленное убийство) и статья 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины», – отмечается в сообщении.

Ранее в СБУ сообщили, что рассматривают две приоритетные версии причин, которые привели к авиакатастрофе самолета рейса PS752 в Иране: первая – попадание ракеты, вторая – теракт.

«Действительно, версия о попадании ракеты зенитно-ракетного комплекса «Тор» привлекает сегодня наибольшее внимание общества. Однако достаточно открыть инструкцию по эксплуатации ЗРК, чтобы возник ряд вопросов, которые требуют дополнительных ответов. В частности, речь идет о дальности полета ракеты, нюансы по управлению комплексом и тому подобное. Все вопросы сейчас прорабатываются», – заявил 10 января руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов во время заседания специальной рабочей группы, сообщает сайт СБУ.

В видеообращении украинского лидера Владимира Зеленского к гражданам подчеркивается, что президент Ирана Хасан Рухани официально признал факт сбития украинского самолета.

«Он принес официальные извинения всей Украине и родственникам погибших и признал факт того, что Иран сбил украинский «Боинг-737». Сейчас я хочу и наконец могу подробно, пошагово рассказать обо всех действиях украинской власти, начиная с трагического утра 8 января», – сказал Владимир Зеленский, сообщает его пресс-служба 11 января.

Президент Украины сообщил подробности телефонного разговора с президентом Ирана, о последующих действиях сторон в расследовании авиакатастрофы. Уже известно, что в ней погибли 176 человек, среди которых были одиннадцать украинцев – двое пассажиров и девять членов экипажа, а также – граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

«Мы также договорились о начале совместной работы по расшифровке двух бортовых самописцев – «черных ящиков». Мы договорились о полном юридическом и техническом взаимодействии, включительно с вопросом получения компенсации. Мы договорились, что никто не отвертится», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в своем Твиттере написал, что причиной трагедии, в результате которой погибли все находившиеся на борту 176 человек, стала «человеческая ошибка», обусловленная «авантюризмом США». Большинство из находившихся на борту самолета были граждане Ирана и Канады – в основном иранского происхождения

Украинские политики и эксперты также обсуждают возможность причастности других стран к падению рейса PS752.

В партии Порошенко о рейсе PS752

Как сообщает 13 января Интернет-сайт «Украинская правда», сопредседатель парламентской фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко обвинила команду президента Владимира Зеленского в ненадлежащей реакции на катастрофу самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране.

Она также отметила, что Россия может быть причастна к авиакатастрофе с самолетом.

«Российская Федерация пять лет делает все, чтобы уйти от ответственности за сбитый MH-17. И сейчас украинские власти пытаются в этом им содействовать, когда отдают Цемаха, причастного к сбитию (малазийского) «Боинга», в рамках так называемых обменов. Или когда даже не упоминают о том, что Российская Федерация так же может быть причастна к страшной трагедии с нашим самолетом», – считает Ирина Геращенко.

«Украинская правда» сообщает слова Ирины Геращенко, что Украина должна «требовать проведения Совбеза ООН с соответствующей директивой и озвучить и вопрос возможной роли Российской Федерации в поставках ракет Ирану – в том числе и таких, которые не оборудованы системами распознавания гражданских самолетов».

Трагедия и человеческий фактор

Эксперт программ международной и внутренней политики украинского Института будущего Игорь Тышкевич считает, что в случившемся есть «человеческий фактор».

«Трагедии можно было избежать – тут есть человеческий фактор, даже США объявили об опасности полетов над Ираном и Ираком, но другие авиакомпании как летали, так и летают. Можно было отменить этот рейс, но пока большинство авиакомпаний мира, которые проводили рейсы в Иран, продолжают их выполнять. Украина могла бы заявить, что у нас нет контактов с Ираном, но эти лишь теория и допуски, которые не имеют в этом случае ничего общего со случившемся», – говорит Игорь Тышкевич корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он отмечает, что зенитно-ракетный комплекс «Тор», из которого был поражен гражданский Боинг, – технически старое оружие, и его, скорее всего, приводили в действие иранские специалисты.

«Сложно предположить, что там были российские советники, которые обслуживают старую технику. Похоже на банальное разгильдяйство в данном случае. Однако для России здесь плюс в том, что можно проводить параллели между трагедиями с Боингом рейса МН-17 над Донбассом и рейсом PS752 МАУ в Иране. Но принимали решение по этой трагедии явно на иранской стороне», – подчеркивает Игорь Тышкевич.

Эксперт подчеркивает, что не стоит говорить о зависимости Ирана от позиции России. Эта страна со второй экономикой в исламском мире, по его словам, часто демонстрирует независимую политику в регионах, где есть интересы Кремля.

Самолеты продолжают летать

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, «российский след» в истории с пассажирским Боингом маловероятен, или даже исключен.

«В этой ситуации с трагедией вокруг самолета выигрывают все оппоненты Тегерана в регионе. Но это не значит, что все они к этому причастны. Тем более, Иран с удовольствием бы взвалил эту вину на кого-то другого, мы видим насколько тяжело дается эта правда иранскому руководству. Думаю, что российская версия, кроме советского российского оружия, не находит каких-либо подтверждений», – говорит Руслан Бортник корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Президент Украины Владимир Зеленский, по словам Руслана Бортника, успешно «маневрировал между сторонами участниками этого процесса», однако национальные спецслужбы и авиационные службы могли бы сделать больше, чтобы предотвратить трагедию.

«Для этого нужна на порядок лучше работа спецслужб и государственного аппарата. Думаю, что на тот момент были достаточные основания для того, чтобы запретить украинским компаниям летать в Иран, хотя бы на период активного противостояния между США и Ираном. Выдать хотя бы какие-то соответствующие предупреждения для работы на территории Ирана. Но вины Украины в том, что этого не было сделано – нет, над Ираном летали и летают авиакомпании других государств, кроме США», – отмечает Руслан Бортник.

Протесты в Иране

После того, как Иран признал, что самолет украинских авиалиний по ошибке был сбит Корпусом стражей исламской революции, в Тегеране вспыхнули протесты.

Начавшиеся в субботу демонстарции продолжались в воскресенье и в понедельник, а демонстранты призывают к привлечению к ответственности виновных в сбивании самолета и отставке верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

«Они лгут, что наш враг – Америка. Наш враг – прямо здесь», – скандировала группа демонстрантов рядом с университетом в Тегеране.

Иранские власти применили против протестующих слезоточивый газ, также есть сообщения о том, что против демонстрантов, возможно, были использованы боевые патроны, однако полиция это отрицает. Демонстрации с требованием отставки Хаменеи прокатились и по городам Европы – от Лондона до Берлина, а в Лос-Анджелесе представители иранской диаспоры выразили поддержку участникам протестов в Иране.

Президент США Дональд Трамп в Твиттере предостерег иранские власти от насилия против народа. «Обращаюсь к лидерам Ирана: не убивайте ваших демонстрантов! – написал президент в «Твиттере». – Вы уже убили или бросили в тюрьму тысячи людей, и мир наблюдает [за вами]. Что более важно, США тоже наблюдают. Верните Интернет и разрешите журналистам свободно перемещаться! Перестаньте убивать великий иранский народ!» В прошлом году и в начале этого года власти Ирана уже столкнулись с антиправительственными митингами, вызванными ростом цен на топливо и другие товары.

Эксперт аналитической компании Stratfor Эмили Готорн (Emily Hawthorne) отмечает, что нынешние протесты в Иране хоть и являются достаточно многочисленными, они уступают масштабам предыдущим акций, связанных с экономическими проблемами. Аналитик также считает маловероятным то, что эти протесты могут привести к смене власти в Иране.

«Мы видим настоящее горе и гнев со стороны протестующих, которые правительство Ирана должно воспринимать всерьез. Но в тоже самое время, мы не видим демонстраций по всей стране. Нынешние протесты не так широко распространены географически, как те, что мы видели в экономически мотивированных протестах в 2018 году и начале этого года, – говорит Эмили Готорн, по словам которой протесты могут представить угрозу правительству Ирана только если, в иранском обществе к протесам присоединяться более широкие группы населения.

По мнению аналитика, признание Ираном факта сбивания украинского авиалайнера показывает стратегию Тегерана как для сохранения имеющейся международной поддержки, так и для предупреждения возможных будущих протестных движений. Как отмечает Эмили Готорн, Иран осознает, что США внимательно следят за протестами и ответными действиями Тегерана, и может избежать дальнейших жестких действий в отношении протестующих с целью избежать потенциальные новые американские санкции.

«В выходные стало ясно, что Белый дом и правительство США внимательно следят за протестами в Иране. Они наблюдают за применением уровня насилия против протестующих. Я думаю, что это влияет на то, как иранское правительство решит действовать по подавлению протестов», – говорит эксперт Stratfor.

«Иран и США попали в действительно сложный цикл напряженности друг с другом, когда стороны реагирует на действия друг друга, и это может подтолкнуть нас к очередному циклу эскалации, – добавляет эксперт Statfor. – США ясно дали понять, что они наблюдают за тем, что Иран делает с точки зрения насилия против протестующих. И мы должны очень внимательно следить за тем, что происходит с этими демонстрациями – угаснут они или и в какой момент снова вспыхнут».

Эмили Готорн также отмечает, что одним из индикаторов роста протестов может послужить то, будут ли иранские власти и дальше отключать интернет: «Если мы увидим все больше сообщений о том, что интернет закрывают во время массовых акций протеста, это показывает, насколько правительство обеспокоено их выходом из-под контроля».

Валерия Егисман (Valeria Jegisman) Журналист «Голоса Америки». До этого работала в международных неправительственных организациях в Вашингтоне и Лондоне, в русскоязычной версии эстонской ежедневной газеты “Postimees” и в качестве пресс-секретаря МВД Эстонии. Интересы — международные отношения, политика, экономика Подписка

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