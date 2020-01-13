Эксперт: Минск пытается напугать ЕС угрозой перекрыть транзит российской нефти

Во вторник на заседании правительства Лукашенко может объявить свои планы относительно российского нефтяного транзита и тогда появится ясность, сообщил газете ВЗГЛЯД экономист Дмитрий Болкунец. Так он прокомментировал последние заявления из Минска относительно нефтепровода из РФ в Европу.

Эксперт Высшей школы экономики Дмитрий Болкунец считает, что «источником» в Минске, которого в понедельник цитировали российские новостные ленты, стала пресс-служба самого президента Белоруссии. Он обратил внимание на пост, который появился в понедельник в телеграм-канале «Пул Первого», который, как считается, ведет пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт.

«Мало кто включил голову, чтобы понять, что транзитом нефти через территорию Беларуси занимается «Гомельтранснефть Дружба, – написал автор канала. – Белорусская компания. То есть, не российская. И экологический налог – это решение Беларуси для белорусской компании».

«Действительно, участком трубопровода «Дружба» владеет названная организация «Гомельтранснефть Дружба». Но, скорее всего, Лукашенко просто пытается искать разные рычаги, чтобы повысить транзитный сбор. Сегодня придумал экологический налог, завтра придумает налог на ремонт трубы или еще чего-нибудь подобное», – заметил Болкунец.

Экологический налог на транзит нефти по Белоруссии будет платить только предприятие «Гомельтранснефть Дружба», сообщил в понедельник РИА Новости источник в нефтяной отрасли, добавив, что налог не касается России.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в пятницу белорусский президент Александр Лукашенко ввел экологический сбор за этот транзит – установлена ставка налога на прибыль в размере 50%. Москва не поддастся на шантаж Минска и найдет другие маршруты для поставок своей нефти в Евросоюз, заявлял по этому поводу Дмитрий Болкунец, – однако в таком случае белорусскую экономику ждет крах, а Лукашенко рискует потерять власть.

«Во вторник Лукашенко планирует встретиться с правительством страны, заслушать отчет за прошедший год и утвердить планы на будущий год. Думаю, на этой встрече президент раскроет и свои планы относительно российской нефти», – предположил экономист. Он надеется, что после совещания указ Лукашенко по поводу экологического налога наконец-то станет достоянием гласности, ведь до публикации содержание документа остается поводом для разных толкований.

Болкунец также обратил внимание на вброс, который появился на одном из белорусских официозных порталов со ссылкой на неких топ-чиновников: что Минск готов при необходимости вообще перекрыть транзит российской нефти в Евросоюз. «Затем якобы Лукашенко начнет закачку нефти на свои заводы по тем же трубам, но уже в обратном направлении, из Европы. Это глупость полная! Для этого необходимы время и деньги, понадобятся как минимум недели. Необходимо переделывать трубопроводную систему. Это совершенно невыгодно Минску, очень затратно», – отметил экономист.

«Такие вбросы призваны поднять ставки в игре, а заодно и попугать Евросоюз. Неслучайно, во время визита в Москву канцлер Германии Ангела Меркель спрашивала по поводу безопасности транзита нефти и газа. Насколько известно, российская сторона заверила Меркель, что никаких проблем не будет. Европа беспокоится, а Лукашенко ищет любые способы раздуть скандал. Хотя он мог бы подписать дорожные карты по углубленной интеграции. И белорусская экономика уже давно получала бы от этого преференции», – посетовал эксперт.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Премьер-министр Украины Алексей Гончарук 13 января в Facebook заявил, что «по его поручению» на таможне заработали все сканеры. «По моему поручению на таможне заработали все сканеры! Теперь время на проверку груза сократится до 10 минут…. Это должно искоренить коррупцию на таможне. Сканирование происходит без участия сотрудников, поэтому и время на проверку груза сокращается. К примеру, […]