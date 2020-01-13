Минздрав: Пожилые пациенты не лишились права на высокотехнологичную медицинскую помощь

Министерство здравоохранения РФ сообщает, что изменения, которые в конце прошлого года были внесены в порядок организации медицинской помощи по профилю «Гериатрия», не лишают пожилых пациентов со старческой астенией права на высокотехгологичную медицинскую помощь.

Пояснение появилось на официальном сайте ведомства «в связи с активным обсуждением в социальных сетях темы оказания высокотехнологичной медицинской помощи гражданам пожилого и старческого возраста».

Предметом обсуждения в соцсетях стал приказ от 20 декабря 2019 года №1067н, который указывает на исключение высокотехгологичной медицинской помощи (ВМП) из порядка помощи по профилю «Гериатрия». Так, формулировку «в том числе высокотехнологичной медицинской помощи» приказ меняет на «за исключением высокотехнологичной медицинской помощи».

Согласно Минздраву, приказ от 20 декабря 2019 года №1067н вносит изменения в порядок организации медицинской помощи по профилю «Гериатрия», который был утвержден в 2016 году. В ведомстве заявляют, что новый документ не ограничивает право людей на высокотехнологичную медицинскую помощь. Последняя, согласно министерству, регламентируется приказом от 02 ноября 2019 г. № 824н в соответствии с Перечнем видов ВМП, установленным программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента.

Таким образом, считает Минздрав, всем гражданам Российской Федерации, в том числе и пациентам, страдающим старческой астенией, может быть оказана ВМП по любому профилю медицинской помощи, включенному в утвержденный в установленном порядке перечень видов ВМП.

Полина Габай, юрист, учредитель ООО «Факультет медицинского права», прокомментировала этот вопрос для фонда «Милосердие»:

«Порядок медицинской помощи по профилю «гериатрия», утвержденный Минздравом, не относится ни к высокотехнологичной медицине, ни к онкологии. Они регулируются отдельными порядками. Норма с учетом поправок звучит так: медицинская помощь по профилю «гериатрия» оказывается в виде первичной специализированной медико-санитарной помощи, специализированной, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи. Это значит, что ВМП, включая онкологию, да и онкология вне ВМП регулируются отдельными порядками».

Эксперт заключает, что медицинская помощь по онкологии как ранее оказывалась пациентам пожилого возраста, так и далее будет оказываться в соответствии с другими порядками.

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