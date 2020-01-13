На Украине объяснили решение не обращаться в СБ ООН из-за сбитого Ираном Boeing

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов прокомментировал возможность обращения в Совет Безопасности (СБ) ООН в связи с катастрофой самолета компании «Международных авиалиний Украины» под Тегераном.

«Это рассматривается. Но для начала мы должны выяснить – атака на наш самолет была преднамеренной или случайной? От этой оценки зависит направление наших действий», – сказал Данилов в интервью украинскому изданию «Цензор.нет», отвечая на вопрос о том, рассматривается ли возможность созыва заседания СБ ООН, передает ТАСС.

Секретарь СНБО подчеркнул, что в дальнейших действиях необходимо руководствоваться логикой и последовательностью. Он также отметил, что на данный момент версия преднамеренного удара не рассматривается. «Количество погибших граждан Ирана, которые находилась на борту этого лайнера, самое большое, и пока мы не рассматриваем попытку преднамеренной атаки», – сказал он.

При этом секретарь СНБО Украины усомнился в том, что участие СБ ООН может быть эффективным. «Слишком много надежд не надо возлагать. К большому сожалению, ООН – сейчас организация недостаточно эффективная, а ее решения отчасти лишь консультативные и декларативные», – сообщил Данилов.

Ранее в партии Порошенко призвали обратиться в СБ ООН для расследования «роли России» в крушении Boeing в Иране.

Напомним, Иран официально признал вину в крушении украинского Boeing 737-800. Жертвами крушения самолета стали 176 человек, большинство из которых оказались гражданами Ирана и Канады.

По данным канадской разведки, украинский Boeing 737 был случайно сбит иранской ракетой. Об этом также заявлял и Госсекретарь США Майк Помпео.





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