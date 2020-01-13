В Киеве из-за прорыва теплосети ТРЦ Ocean Plaza затопило кипятком

13 января в Киеве возле торгового центра Ocean Plaza, на улице Антоновича 174, прорвало теплосеть, из-за чего произошел подмыв асфальта. Об этом «Громадському» пресс-секретарь управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага.

Вода затопила торговый центр, в частности, супермаркет «Ашан».

«Там, где произошел прорыв асфальта, задними колесами попало маршрутное такси. Спасатели эвакуировали четыре человека, которые были в маршрутке. Также рядом был троллейбус. Оттуда эвакуировали трех человек», – добавила Водолага.

ВИДЕОВидео: Spectator / YouTube

На данный момент информации о пострадавших нет.

Пресс-служба патрульной полиции Киева сообщила в Telegram, что правоохранители ограничили движение от улицы Загородней к площади Лыбидской.

Пользователь Андрей Яковин написал в Facebook, что из торгового центра эвакуировали всех посетителей.

УВАГА!!!!#ОУШЕНПЛАЗА #ЕВАКУАЦІЯПопередня причина — прорив труби гарячого водопостачанняВикористання відео у ефірних трансляціях з обов'язковим посиланням на автора публікації Posted by Andriy Yakovyn on Esmaspäev, 13. jaanuar 2020

На опубликованных фото и видео видно, что вода затопила первый этаж.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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