Министр просвещения рассказала о нехватке в России 150 тысяч учителей

На сегодняшний день в российских школах не хватает 150 тысяч учителей. Об этом заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева в интервью «Российской газете».

«В школах работает примерно 1,5 миллиона педагогов. По моим оценкам, не хватает еще процентов десять. Особенно нужны учителя иностранного языка, математики, информатики, физики. Все чаще в эту статистику попадают учителя начальных классов», — рассказала она изданию.

По словам министра, ситуация зависит от конкретного региона. Не везде власти создают дополнительные стимулы для привлечения молодых специалистов на работу. По словам министра, больше половины выпускников педагогических вузов, обучающихся на бюджетной основе, после получения диплома не идут работать в школы, так как боятся ответственности и нагрузки.

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Источник: Новая газета

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