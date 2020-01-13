Мнение: Наводнение на авиабазе Хатцор

В Израиле в результате наводнения затопила ангары с самолетами на авиабазе Хатцор.

Сообщается о восьми "намокших" самолетах, из которых 3 получили серьезные повреждения.

И до кучи по Израилю про раввина-экстремиста.

Главный сефардский раввин Ицхак Йосеф утверждал, что масса иммигрантов из бывших советских республик не являются евреями, а многие являются коммунистами, ненавидящими религию гоями.

В статье, опубликованной во вторник ежедневной газетой Yedioth Ahronoth, в которой сообщалось о конференции раввинов, состоявшейся на прошлой неделе, говорится о том, что Йосеф сказал, что десятки или сотни тысяч этих иммигрантов также голосуют за партии, выступающие против ультраортодоксов и религии .

«Закон о том, кто является евреем, вызвал много проблем», — сказал Йосеф, ссылаясь на Закон о возвращении, закон 1950-х годов, который дает большинству еврейских иммигрантов право на автоматическое гражданство. Определение еврейства по Закону о возвращении гораздо шире, чем определения религиозного закона или Галахи.

«В результате этого закона в Израиль прибыли десятки или сотни тысяч гоев. Гоев, которые голосуют за все виды антирелигиозных партий », — сказал Йосеф.

«Я не знаю точную цифру, я не проверял, но ясно, что [в Израиле] есть по меньшей мере десятки тысяч гоев, чьи деды были евреями, а их матери и бабушки были гоями, и им было разрешено иммигрировать в Израиль. Здесь много, много неевреев, некоторые из них коммунисты, враждебные религии или ненавистники религии. Они вовсе не евреи, а гои, язычники. Затем они голосуют за партии, которые подстрекают против харедим* (см примечание) и религии», — сказал Йосеф.

Израиль привел их в страну «в качестве противовеса харедим, чтобы при проведении выборов не было избрано слишком много харедим», заявил он.

«Вот почему они привели их сюда как иммигрантов, это полные язычники. И мы видим плоды их подстрекательства», — добавил Йосеф.

Йосеф потребовал, чтобы израильские раввины не совершали обращений в иудаизм, и заклеймил тех, кто делал это в прошлом.

По оценкам, 400 000 человек, проживающих в Израиле, не имеют зарегистрированной религиозной принадлежности и были определены как люди «без религии». Такие люди не имеют права вступать в брак через государственные раввинские власти. Кроме того, около 4500 жителей Израиля обращаются в иудаизм каждый год.

Две недели назад правительство опубликовало данные об иммиграции, показывающие, что большое количество иммигрантов, особенно из бывшего Советского Союза или России и соседних стран, не являются евреями в соответствии с еврейским законом или Галахой. По данным Управления народонаселения и иммиграции, только треть иммигрантов из Украины, Беларуси и Молдовы, которые составляют 51 процент иммигрантов за период 2012-2019 гг., являются евреями,. Остальные юридически зарегистрированы как нееврейские родственники.

Биньямин Нетаньяху, в твиттере, осудил высказывания раввина как «возмутительное заявление».

Нетаньяху написал в твиттере, что «иммиграция из бывших советских стран является огромным благословением для Израиля и еврейского народа. Правительство под моим руководством будет продолжать добиваться дальнейшей иммиграции наших братьев и сестер из бывшего Советского Союза».

Бывший министр обороны и глава «Исраэль Бейтену» Авигдор Либерман , чья политическая база в значительной степени основана на русскоязычном сообществе, призвал к отставке Йосефа.

«Всего несколько дней назад главный раввин глумился над светской общественностью, посоветовав им отправиться в Ашдод, чтобы поесть свинины, а теперь он подстрекает против выходцев из России и соседних стран, трудолюбивых людей, которые служат в армии, выполняют свои обязанности как резервисты, платят налоги и вносят свой вклад в развитие страны. Главный раввин, который должен быть образцом духовного человека для всех, открыто оскорбляет представителей общественности. Замечания раввина расистские и антисемитские , и их нельзя игнорировать. Мы требуем его немедленного отстранения и будем работать над тем чтобы уже в ближайшее время увидеть, что его заменит сионистский раввин», — сказал Либерман.

Раввин Гилад Карив, генеральный директор Движения за реформы в Израиле, также призвал к увольнению Йосефа.

http://perevodika.ru/articles/1207683.html — цинк

Гои-коммунисты шатают Израиль! Ой вэй!

Источник: Colonel Cassad

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