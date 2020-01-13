Мнение: Основная цель

Вполне ожидаемо сразу после завершения острой фазы иранского кризиса появился и тот, кто и был основной целью резкого обострения — Китай.

Не стоит себя обманыать "лобовым" рассмотрением отношений США и Ирана. Как, кстати, и США и КНДР. У США есть лишь один противник — это Китай. Три года Трампа посвящены только одному — выработке и принятию нового торгового соглашения с Китаем, так как дефицит торговли с ним стал очевидной угрозой нацбезопасности Штатов. Логика всех кризисов вокруг союзников Китая одинакова — если прямое давление на Пекин малоперспективно, то удары по его союзникам выглядят вполне рациональным решением. Ослабление переговорных позиций Китая и есть ключевая задача всех этих кризисов.

В случае с Ираном ситуация дополняется еще и фактором иранской нефти, которую КСИР контрабандой гонит в Китай. Собственно, ликвидация Сулеймани могла иметь под собой куда более важное соображение, чем сугубо тактическое решение о предотвращении захвата посольства в Багдаде (хотя попытка захвата явно стала поводом). Сулеймани контролировал процесс нефтяных поставок и возврата за них денег. Особенно если учесть, что китайцы в связи с санкциями расплачиваются за иранскую нефть в юанях, а их нужно как-то конвертировать в доллары. Судя по всему, на этом этапе возникали некоторые сложности с посредниками, которые как раз и "разруливал" Сулеймани. Теперь генерала нет, восстанавливать его криминальные схемы придется долго и сложно, а потому США на какое-то время получили вполне ощутимое преимущество. Чем немедленно и воспользовались.

Министр финансов США Мнучин потребовал от Китая полностью прекратить закупать иранскую нефть. Логика США вполне читается — не покупайте иранскую, да еще по сложным схемам, которые грозят санкциями, а покупайте легальную американскую. И вам хорошо, и мы не в накладе.

Если США сумеют воспользоваться сложившейся ситуацией и сумеют вынудить китайцев сократить иранский импорт, то можно будет выдвигать ультиматум уже Ирану — или новая "сделка" на наших условиях, или новые санкции. Трамп будет ковать железо, пока оно еще красное. Пока разнообразные пропагандисты и политологи будут обсуждать, как именно терпит поражения Америка на Ближнем Востоке, Трамп решит свои проблемы одновременно и с Китаем, и с Ираном. А вы можете обсуждать и дальше. Работа у вас такая.

Источник: Эль Мюрид

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Последнее: Вполне ожидаемо сразу после завершения острой фазы иранского кризиса появился и тот, кто и был основной целью резкого обострения — Китай. Не стоит себя обманыать "лобовым" рассмотрением отношений США и Ирана. Как, кстати, и США и КНДР. У США есть лишь один противник — это Китай. Три года Трампа посвящены только одному — выработке и […]