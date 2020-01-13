Бренд Onyx показал смартфон с быстрым E-Ink экраном

13.01.2020, 22:21, Разное

Разработчики, представляющие бренд Onyx, завершили разработку нового смартфона, главная особенность которого заключается в экране с технологией E-Ink. Несмотря на то, что подобные девайсы выпускались и ранее, данная модель является в своём роде уникальной.
По словам создателей, ранее пользователи также могли использовать сразу три режима работы экрана — Normal Mode, Speed Mode, A2 Mode и X Mode, и все они имели уникальные свойства. Теперь же им удалось значительно повысить скорость работы дисплея с функцией E-Ink.

К сожалению, на сегодняшний день невозможно приблизиться к схожим параметрам с ЖК-матрицей, однако работы в этом направлении продолжатся, заявили создатели. Помимо 5,8-дюймового экрана с высоким разрешением, смартфон оснастят производительным 8-ядерным процессором и большим количеством других опций.



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Последнее: Разработчики, представляющие бренд Onyx, завершили разработку нового смартфона, главная особенность которого заключается в экране с технологией E-Ink. Несмотря на то, что подобные девайсы выпускались и ранее, данная модель является в своём роде уникальной. По словам создателей, ранее пользователи также могли использовать сразу три режима работы экрана — Normal Mode, Speed Mode, A2 Mode и X […]

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