Украина направила Ирану ноту после разговора с Рухани

После разговора президента Украины Владимира Зеленского с иранским лидером Хасаном Рухани по поводу сбитого самолета «Международных авиалиний Украины» Киев направил Тегерану дипломатическую ноту. Об этом в комментарии BBC 13 января сказал глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
В ноте, по словам министра, Украина «перечислила каждый шаг, который сделает украинская власть, все, чего мы ожидаем от иранского правительства, а также каждую международную норму, которая была нарушена».
«Надеюсь, иранские власти всерьез осознают, каким событиям они позволили случиться», – сказал он.
В то же время Пристайко уверен, что на наивысшем уровне власти Ирана признают ответственность за катастрофу. По его словам, в Иране обещают, что «никто не избежит наказания».
Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух». Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.
В ночь на 9 января в Иран прибыла украинская государственная комиссия по расследованию авиакатастрофы. В ее состав входят специалисты, которые участвуют в международном расследовании крушения малайзийского Boeing рейса МН17.
11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве утверждают, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».
После заявления Ирана Зеленский поговорил с Рухани по телефону. В Офисе президента Украины уведомили также, что иранская сторона соглашается на компенсации.
13 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что часть украинских специалистов возвращается домой.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: После разговора президента Украины Владимира Зеленского с иранским лидером Хасаном Рухани по поводу сбитого самолета «Международных авиалиний Украины» Киев направил Тегерану дипломатическую ноту. Об этом в комментарии BBC 13 января сказал глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко. В ноте, по словам министра, Украина «перечислила каждый шаг, который сделает украинская власть, все, чего мы ожидаем от […]
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