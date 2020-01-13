В Иране продолжаются антиправительственные выступления

В Иране третий день подряд идут антиправительственные протесты после того, как Тегеран признал, что по ошибке сбил украинский пассажирский самолет, в результате крушения которого погибли все 176 человек, находившиеся на борту.

В интернете публикуют видеоролики, в которых студенты, собравшиеся у университетов в Тегеране и Исфахане, скандируют: «Клерикалы, вон!»

В более ранних видеороликах видно, как силы безопасности применяли боевые патроны и слезоточивый газ против демонстрантов в Тегеране. Власти отрицают, что открыли огонь по протестующим, однако полуофициальное агентство «Фарс» сообщает, что полиция «применяла слезоточивый газ в некоторых районах» для разгона демонстрантов.

На видео видно, как демонстранты откашливаются и отплевываются от слезоточивого газа. Получить независимое подтверждение подлинности видеозаписи «Голосу Америки» получить не удалось.

Начальник тегеранской полиции генерал Хусейн Рахими настаивает, что власти проявляют «терпение и толерантность» в отношении протестующих.

«Полиция не стреляла по участникам митингов, поскольку принцип столичной полиции – широта взглядов и сдержанность», – цитируют его заявление иранские СМИ.

Протесты начались после того, как в субботу Иран признал, что в силу «человеческой ошибки» оператор ПВО сбил ракетой самолет Boeing 737 в прошлую среду. Инцидент произошел через несколько часов после того, как Тегеран выпустил 16 баллистических ракет по иракским военным базам, где размещены американские военнослужащие. Эти удары стали ответом на удар американского беспилотника, в результате которого погиб командующий элитного подразделения «аль-Кудс» Касем Сулеймани.

Служба новостей «Голоса Америки» Подписка

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Последнее: В Иране третий день подряд идут антиправительственные протесты после того, как Тегеран признал, что по ошибке сбил украинский пассажирский самолет, в результате крушения которого погибли все 176 человек, находившиеся на борту. В интернете публикуют видеоролики, в которых студенты, собравшиеся у университетов в Тегеране и Исфахане, скандируют: «Клерикалы, вон!» В более ранних видеороликах видно, как силы […]