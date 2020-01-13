Мнение: Генерал СКР про убийство россиян в ЦАР

Первый зампред СКР Игорь Краснов в интервью «Коммерсанту» высказался про убийство журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко в ЦАР. Генерал СКР заявил, что россиян убили с целью ограбления.

Дословно: «…машина с журналистами была остановлена группой неизвестных темнокожих вооруженных людей, которые потребовали от них выйти и отдать имевшиеся вещи, фото- и видеоаппаратуру. После отказа преступники расстреляли российских граждан. Водителю удалось скрыться…».



отсюда

В том, что генерал СКР прогнал откровенное фуфло, нет ничего удивительного. Удивительно другое, что государственный телеканал «Звезда» де-факто назвал генерала фуфлогоном. Правда, авансом, еще в августе 2018 года, когда после гибели россиян в ЦАР следствие как раз и начало отрабатывать версию «убийство с целью ограбления». Уже тогда известный журналист Максим Шевченко в эфире «Звезды» объяснил, почему эта версия несостоятельна.



отсюда

Лично для меня очевидно, что СКР не сильно заинтересован в серьезном расследовании обстоятельств убийства россиян в Африке. Впрочем, это было очевидно уже давно…

На фотографиях: Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко. Отсюда.

Источник: Ирек Муртазин

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Последнее: Первый зампред СКР Игорь Краснов в интервью «Коммерсанту» высказался про убийство журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко в ЦАР. Генерал СКР заявил, что россиян убили с целью ограбления. Дословно: «…машина с журналистами была остановлена группой неизвестных темнокожих вооруженных людей, которые потребовали от них выйти и отдать имевшиеся вещи, фото- и видеоаппаратуру. […]