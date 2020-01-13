Мошенники обманывали пользователей WhataApp, предлагая «подарки от Adidas»

Специалисты компании ESET, специализирующейся на разработке антивирусного программного обеспечения, недавно выявили фишинговую атаку на пользователей WhatsApp. Предлагая «подарки от Adidas», мошенники пользовались доверчивостью граждан с целью «расширения сети» и незаконного обогащения.

В этом году известный мировой бренд спортивных товаров и одежды Adidas отмечает юбилей, чем и решили воспользоваться киберпреступники. Они рассылали пользователям популярного мессенджера WhatsApp сообщения с предложением получить бесплатный подарок, в числе которых называли несколько тысяч пар фирменной обуви и футболок. Человеку нужно было перейти по предложенной ссылке, дать ответы на ряд вопросов, а затем переслать данный текст ещё двум десяткам «контактов».

В ESET отмечают, что эти «подарки от Adidas» на самом деле – фишинговая атака мошенников. Ссылка, по которой нужно было переходить пользователям WhatsApp, ведёт на созданный только недавно домен, а при рассмотрении можно заметить, что даже используемый «фишерами» логотип – старый, тогда как у бренда уже некоторое время он выглядит иначе. Специалисты рекомендуют с большим вниманием относиться к различного рода предложениям и не попадаться «в ловушки», помогающие мошенникам обогащаться и «разрастаться» за счёт человеческой доверчивости.

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Последнее: Специалисты компании ESET, специализирующейся на разработке антивирусного программного обеспечения, недавно выявили фишинговую атаку на пользователей WhatsApp. Предлагая «подарки от Adidas», мошенники пользовались доверчивостью граждан с целью «расширения сети» и незаконного обогащения. В этом году известный мировой бренд спортивных товаров и одежды Adidas отмечает юбилей, чем и решили воспользоваться киберпреступники. Они рассылали пользователям популярного мессенджера WhatsApp […]