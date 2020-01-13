Мошенники обманывали пользователей WhataApp, предлагая «подарки от Adidas»

13.01.2020, 22:04, Разное

Специалисты компании ESET, специализирующейся на разработке антивирусного программного обеспечения, недавно выявили фишинговую атаку на пользователей WhatsApp. Предлагая «подарки от Adidas», мошенники пользовались доверчивостью граждан с целью «расширения сети» и незаконного обогащения.
В этом году известный мировой бренд спортивных товаров и одежды Adidas отмечает юбилей, чем и решили воспользоваться киберпреступники. Они рассылали пользователям популярного мессенджера WhatsApp сообщения с предложением получить бесплатный подарок, в числе которых называли несколько тысяч пар фирменной обуви и футболок. Человеку нужно было перейти по предложенной ссылке, дать ответы на ряд вопросов, а затем переслать данный текст ещё двум десяткам «контактов».

В ESET отмечают, что эти «подарки от Adidas» на самом деле – фишинговая атака мошенников. Ссылка, по которой нужно было переходить пользователям WhatsApp, ведёт на созданный только недавно домен, а при рассмотрении можно заметить, что даже используемый «фишерами» логотип – старый, тогда как у бренда уже некоторое время он выглядит иначе. Специалисты рекомендуют с большим вниманием относиться к различного рода предложениям и не попадаться «в ловушки», помогающие мошенникам обогащаться и «разрастаться» за счёт человеческой доверчивости.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Специалисты компании ESET, специализирующейся на разработке антивирусного программного обеспечения, недавно выявили фишинговую атаку на пользователей WhatsApp. Предлагая «подарки от Adidas», мошенники пользовались доверчивостью граждан с целью «расширения сети» и незаконного обогащения. В этом году известный мировой бренд спортивных товаров и одежды Adidas отмечает юбилей, чем и решили воспользоваться киберпреступники. Они рассылали пользователям популярного мессенджера WhatsApp […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика