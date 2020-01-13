The Guardian: Мировой океан в 2019 году нагрелся до рекордного уровня

Учёные из университета Сент-Томаса в США заявили, что Мировой океан в 2019 году нагрелся до рекордного уровня. Предыдущий рекорд был установлен годом ранее. Об этом пишет The Guardian.
По словам ученых, повышение температуры Мирового океана — неопровержимое доказательство нагревания планеты. Они назвали это явным показателем ухудшения климата, ведь Мировой океан поглощает более 90% избыточного тепла климатической системы Земли.
Ученые отмечают, что высокие температуры океанов приводят к более сильным штормам, нарушают круговорот воды, из-за чего становится больше наводнений, засух и лесных пожаров.
«Изучая океаны, мы наблюдаем непрерывное и ускоряющееся потепление Земли. Это ужасающие факты», — считает профессор и участник исследовательской группы Джон Абрахам.
По оценкам ученых, уровень Мирового океана начал расти, как минимум, с начала XX века, а к концу столетия поднимется на метр, из-за чего нужно будет переселить 150 млн человек.
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Последнее: Учёные из университета Сент-Томаса в США заявили, что Мировой океан в 2019 году нагрелся до рекордного уровня. Предыдущий рекорд был установлен годом ранее. Об этом пишет The Guardian. По словам ученых, повышение температуры Мирового океана — неопровержимое доказательство нагревания планеты. Они назвали это явным показателем ухудшения климата, ведь Мировой океан поглощает более 90% избыточного тепла климатической […]
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