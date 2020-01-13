Наука: Борьба за социальный статус влияет на психическое здоровье подростков

Для человека, пережившего подростковый период и считающегося зрелой личностью, не очень важно, насколько "крутым" его считают окружающие. Однако для детей и подростков высокая оценка со стороны друзей очень важна и имеет влияние на общее психологическое здоровье и благосостояние.

О степени важности признания со стороны ровесников для подростков учёные рассказали в своём новом исследовании, результаты которого были представлены на ежегодной конференции Британского сообщества психологов (British Psychological Society).

Для того, чтобы завоевать авторитет среди сверстников, подростки часто обращаются к благам потребительской культуры, заключили исследователи.

"В ходе нашей работы нам удалось выяснить, что дети и подростки считают факторами общественного признания обладание "крутыми" вещами, яркую внешность и агрессивное поведение. В действительности же всё оказывается наоборот: наиболее популярными становятся те молодые люди, которые ведут себя дружественно по отношению к окружающим и стараются помогать друзьям", — рассказывает Робин Банерджи (Robin Banerjee), профессор психологии в университете Сассекса.

После неудачных попыток обрести высокий социальный статус среди ровесников у подростков, как правило, начинают проявляться симптомы депрессии. Исследование показало, что представители разных полов пытаются выйти из сложившейся ситуации по-разному: мальчики пытаются поднять свой авторитет за счёт приобретения "крутых" вещей, тогда как девочки начинают обретать претензии к своей внешности и активно экспериментировать.

Давление со стороны окружающих, а также бесплодные попытки "стать крутым" за счёт макияжа или вещей, отрицательно сказываются на психическом здоровье подростков. Согласно другому независимому исследованию психологов из университета Вирджинии, борьба за статус "крутого" парня или девушки продолжается и в раннем взрослом возрасте.

В своей статье, опубликованной в журнале Child Development, американские исследователи рассказали, что подростки, стремящиеся завоевать признание сверстников, чаще вступают в ранние половые связи, имеют преступное прошлое и опыт употребления наркотиков. К таким выводам учёные пришли по результатам десятилетнего наблюдения за группой из 184 подростков в период с 13 до 23-летнего возраста.

Оказалось, что дети, добившиеся популярности у сверстников, во взрослой жизни более склонны к злоупотреблению алкоголем и наркотиками, а также имеют больше шансов связаться с преступным миром.

Ещё более раннее исследование, результаты которого опубликованы в журнале Current Directions in Psychological Science, показывает, что погоня за "крутизной" изменяет психологическую систему вознаграждения. Выяснилось, что дети, которые боролись за высокий социальный статус, ассоциируют вознаграждение с постоянным принятием рисков.

В целом, британские психологи, которые проанализировали все предыдущие работы своих коллег, утверждают, что сложно побороть стремление к "крутизне" у детей. Однако попытка объяснить ребёнку, что синие волосы и новый смартфон не сделают его самым популярным в школе, вполне может повлиять на психологическое здоровье и будущее подростка.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Для человека, пережившего подростковый период и считающегося зрелой личностью, не очень важно, насколько "крутым" его считают окружающие. Однако для детей и подростков высокая оценка со стороны друзей очень важна и имеет влияние на общее психологическое здоровье и благосостояние. О степени важности признания со стороны ровесников для подростков учёные рассказали в своём новом исследовании, результаты которого […]