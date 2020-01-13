Боевики нарушили договоренности РФ и Турции о прекращения огня в Идлибе

Сирийские военные отразили атаку боевиков в провинции Идлиб, где был объявлен режим прекращения огня, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

«12 января боевики из района Маар-Шамша предприняли атаку на позиции правительственных войск в направлении населенного пункта Джарджаназ. В нападении участвовало до 100 боевиков и пять пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулеметами. Огнем из танков и стрелкового оружия подразделений сирийских правительственных сил атака была отбита», – приводит слова генерала ТАСС.

Всего за прошедшие стуки со стороны вооруженных группировок зафиксировано 27 обстрелов в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама.

Напомним, с полуночи 12 января, в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями РФ и Турции, в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Сирийские военные отразили атаку боевиков в провинции Идлиб, где был объявлен режим прекращения огня, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков. «12 января боевики из района Маар-Шамша предприняли атаку на позиции правительственных войск в направлении населенного пункта Джарджаназ. В нападении участвовало до 100 боевиков и пять пикапов с установленными на них […]