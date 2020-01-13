Осмаев о задержании подозреваемого в убийстве Окуевой: Сомнения есть в объективности суда, а не следствия

13 января доброволец Адам Осмаев сказал «Громадському«, что не сомневается в действиях правоохранителей по делу об убийстве его жены Амины Окуевой.

«По следствию сомнений нет, но есть сомнения в судебной системе, которая отпускает подозреваемых в убийствах», – отметил Осмаев.

По его словам, в ходе расследования он не знал больше чем СМИ, но уверен, что информацию о ДНК на оружии опровергли для того, чтобы не повредить следствию.

«Сначала сказали о ДНК, но это было неправильно с оперативной точки зрения, поэтому потом опровергли, чтобы усыпить бдительность преступников… Я думаю скоро следствие предоставит информацию о заказчиках. Это представители власти в РФ», – добавил Осмаев.

30 октября 2017 года в Киевской области обстреляли автомобиль, в котором находились волонтер Адам Осмаев и Окуева. Осмаев получил ранение в ногу, его жена Окуева была смертельно ранена в голову.

12 января 2020 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков информировал, что Национальная полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве Окуевой. В Национальной полиции Украины заявили, что был задержан вероятный организатор.

Глава Нацполиции Игорь Клименко отметил, что ДНК задержанного совпала с ДНК на оставленном на месте убийства Окуевой оружии. 8 ноября 2017 года начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Киевской области Николай Жукович говорил, что следов ДНК на автомате, который нашли недалеко от места расстрела автомобиля, нет.

13 января в Нацполиции уточнили, что сразу после убийства Окуевой следствие не распространяло информацию о взятых ДНК, в том числе не сообщали о ней управлению коммуникаций ведомства.

В полиции Киевской области заявили, что подозреваемому в организации убийства вручают сообщение о подозрении. Он не признает вины. По данным полиции, это убийство было заказным.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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