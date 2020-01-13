Эксперты перечислили лучшие новые дешёвые иномарки зимы 2020 года

Опубликован список новых бюджетных зарубежных автомобилей, которые появятся на российском рынке уже в ближайшее время. На первом месте оказалась рестайлинговая версия Hyundai Solaris.

Несмотря на отсутствие каких-либо официальных сведений, о модели все равно распространилось большое количество слухов. Предполагается, что российская модификация получит иное оформление экстерьера, а более дорогие версии оснастят светодиодной оптикой и электроприводом для регулирования наружных зеркал. Что касается интерьера, то здесь стоит ожидать лишь появление крупного дисплея мультимедийной системы. Следом располагается транспортное средство Dongfeng AX4, оснащенное 1,6-литровым 117-сильным двигателем и 5-диапазонным МКПП. Более производительные модификации обзаведутся 1,4-литровыми моторами на 133 лошадиных силы. Цена машины составит менее 1 миллиона рублей.

ТОП-3 закрывает китайский кроссовер Changan CS55. Речь идёт о дорестайлинговой версии с турбированной силовой установкой на 1,5 литра, мощностью в 144 лошадиных силы. Мотор функционирует в паре с шестисекционной механической КПП. Предварительная стоимость начальной сборки – чуть более 1,25 миллиона рублей. Последним представителем рейтинга станет Geely Coolray, размеры которой сопоставимы с флагманскими Hyundai Creta и Renault Kaptur. У новинки, впрочем, будет одно весомое преимущество – невысокая цена при солидных технических характеристиках.

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