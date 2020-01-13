Новый бюджетный кроссовер Renault впервые запечатлели во время прохождения тестов

Уже через несколько недель автоконцерн Renault официально представит новую версию недорогого паркетника. Автомобиль с заводским индексом HBC, прежде всего, предназначается для индийского рынка. На просторах интернета уже опубликованы первые изображения тестового прототипа.

Фотошпионы запечатлели транспортное средство при прохождении дорожных испытаний. Эксперты отметили, что модель создана на основе платформы CMF-A, использующейся при разработке компактвэна Triber. Длина HBC составляет около 4 метров. Среди других особенностей – наличие «двухэтажной» головной оптики. Что касается салона автомобиля, то он схож с «родственным» Triber, но с одним отличием – у кроссовера дисплей мультимедиа немного возвышается над торпедо.

В подкапотном пространстве будет установлен 1,0-литровый бензиновый турбодвигатель, генерирующий около 95 лошадиных сил. Силовая установка функционирует в паре с 5-ступенчатой МКПП, привод – исключительно передний. Официальный дебют машины состоится уже в рамках Auto Expo в Индии через 3 недели. В продаже модель должна появиться уже летом текущего года.

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