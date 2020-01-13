Ольга Бузова и Давид Манукян выпустили совместный семейный видеоролик о доверии

Телеведущая Ольга Бузова вместе со своим возлюбленным Давидом Манукяном выпустила первый семейный видеоролик, который появился на странице знаменитости в Instagram. По сюжету пара предстает перед поклонниками уже в качестве супругов и с общими детьми.

В какой-то момент блогер решает покинуть дом и посетить работу. Через некоторое время ему позвонила неизвестная девушка. Разумеется, это вызвало гнев у Бузовой, которая сразу же попросила его ничего не объяснять. Оказывается, таинственная девушка оказалась лишь его знакомой, которая передаст подарок для вымышленного сына пары.

В завершении Манукян предстает в образе Деда Мороза, но затем снимает праздничный наряд, и вся семья обнимается. По словам Бузовой, главным смыслом отношений является наличие доверия. «Нет смысла, нет любви. Давид Манукян – мой Дед Мороз», — подытожила певица.

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