Рита Дакота, Полина Гагарина, Татьяна Навка и другие звезды, которые встречают экватор зимы в купальниках

Традиция уезжать сразу после январских каникул на Мальдивы уже давно существует в семье Полины Гагариной. Место назначения поклонников певицы не удивляет — отпуск на любимых Мальдивских островах она не готова променять ни на какой другой.

Хотела написать длинный пост о том, как сильно в этот раз трясло в самолетах, как в этот раз дорога показалась бесконечной, но добравшись, все тут же забывается… это стоит того! Солнце, океан, как я скучала,

— написала Полина, сопроводив пост своим фирменным тэгом #гагаринапоехали.

Полина Гагарина

Первой фотографией с геотегом Мальдивы поделилась на днях с поклонниками и Татьяна Навка. Откатав праздничную программу, фигуристка отправилась на заслуженный отдых.

Доброе утро!! Сменила прозрачный голубой лед на голубую лазурь океана… Лично я люблю и то, и то… Красота, глубина и спокойствие есть в каждом состоянии, на данный момент, это отдых, спокойствие и relax.

Татьяна Навка

Как отдыхается с детьми? Да по-разному! По шкале от «Вау, Супер!» до «Крутяк, Йихуу! О, смотли, лыба!!!» Ну, короче, отлично отдыхается. Не знаю, может, потому, что мои еще относительно маленькие, может оттого, что мы изначально не избалованы тоннами игрушек, но моим девчонкам тут просто замечательно. Решили полностью повторить наши с мужем предыдущие романтические маршруты — уж слишком сильны были впечатления,

— рассказывает об отдыхе модель Елена Кулецкая, которая с семьей отправилась отдыхать в тот же отель на Мальдивах, где они с супругом провели свой медовый месяц пять лет назад.

Елена Кулецкая Елена Кулецкая с дочерьми

Фотографиями с белоснежным песком и идиллически голубым океаном делится в Instagram и музыкант Эмин Агаларов. Впрочем, точной геолокации места, куда он отправился с женой Аленой Гавриловой и детьми, Эмин не сдает, сопровождая снимки лишь короткими подписями вроде «Любовь».

Эмин Агаларов с сыном, супругой и дочерью

Нет места на Земле, где я была бы настолько счастлива 24/7, безусловно, взахлеб. Знаете, такой сорт счастья, когда воздух переполняют легкие и сложно не то, чтобы говорить, а даже дышать.. Я желаю каждому живому существу испытать однажды вот такое кристальное чистейшее счастье, хотя бы на мгновенье. Когда жизнь — невыносимая красота. Когда всё в ней — совершенно,

— делится эмоциями от отдыха на своем любимом острове Бали Рита Дакота.

Рита Дакота Шестой год подряд актриса Анна Хилькевич с семьей ездит отдыхать зимой в Таиланд. Опубликовав первую фотографию из своего отпуска, она поделилась, что ее эта тенденция «уже пугает», но потом полностью влилась в островную жизнь и стала рассказывать обо всем происходящим с ней и дочерьми на отдыхе.

Анна Хилькевич с дочерьми Арианной и Машей Еду за красивым загаром на острова,

— сообщила поклонникам шоу-вумен Надежда Сысоева. Как и Анна Хилькевич, коротать январь она предпочла в Таиланде, остановив выбор на острове Ко-Панган.

Надежда Сысоева

Последнюю неделю Светлана Бондарчук с бойфрендом Сергеем Харченко проводят в Индии.

Новый год был таким весёлым и вкусным, что настало время детокса и йоги,

— анонсировала свой ретрит-отпуск Светлана.

Светлана Бондарчук

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Sveta RU Bondarchuk (@a030aa)9 Янв 2020 в 11:21 PST

Фитнес-блогер и модель Оксана Самойлова с супругом Джиганом прилетела в Майами. Здесь они планируют провести как минимум несколько месяцев, чтобы дождаться появления на свет четвертого ребенка. По словам Самойловой, рожать в Америке не входило в ее планы, но супруг ее уговорил. Теперь она «вьет гнездышко» и наслаждается солнышком на юге США.

Оксана Самойлова

Анна Семенович пообещала поклонникам активную трансляцию своего отпуска на Сейшелах и не обманула. Ежедневно певица постит фото в купальнике, эмоционально рассказывая обо всех своих перемещениях — от пляжа до бассейна и обратно.

Я каждый день жадно смотрю на эти красоты и хочу сохранить их в своей памяти. Это теплое солнце ласкает мою кожу, а океан качает на волнах, щебетание птичек успокаивает в тенёчке, и я сладко засыпаю. Ценю каждое мгновение своей жизни и благодарю вселенную за возможности!

Анна Семенович Анна Семенович

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Разработчики, представляющие бренд Onyx, завершили разработку нового смартфона, главная особенность которого заключается в экране с технологией E-Ink. Несмотря на то, что подобные девайсы выпускались и ранее, данная модель является в своём роде уникальной. По словам создателей, ранее пользователи также могли использовать сразу три режима работы экрана — Normal Mode, Speed Mode, A2 Mode и X […]