В «Столото» ответили на обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда рублей

13.01.2020, 21:19, Новости дня

В «Столото» заявили о том, что все обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда рублей являются ложью, а также псообщили о подготовке иска о защите деловой репутации.

Ранее московский адвокат Александр Сергеев подготовил заявление в Управление ФНС, в котором просит проверить честность розыгрыша. Он попросил проверить данные о том, что розыгрыш билетов проходил в записи, а не в прямом эфире, а победительница является знакомой организатора лотереи.

«Столото» официально заявляет, что розыгрыш новогоднего тиража «Русского лото» был проведен в строгом соответствии с законодательством России», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе.

Также в компании отвергли подозрения в какой-либо связи с победительницей 1316-го тиража «Русского лото» Надежды Бартош до розыгрыша.

«Все обвинения являются вопиющей клеветой. Компания готовит обращения в судебные и правоохранительные органы для защиты деловой репутации», – добавили в пресс-службе.

Напомним, по итогам розыгрыша обладательницей 1 млрд рублей стала жительница Подмосковья Надежда Бартош. В соцсетях заподозрили, что выигравшая миллиард подмосковная пенсионерка – подставной персонаж.



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