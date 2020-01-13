Фокус с автомобилем

Постпреда свердловского губернатора заподозрили в браконьерстве, но уголовное дело не возбуждают. Почему?

5 января в охотхозяйстве в Бронницком районе Подмосковья местные егери задержали двоих мужчин. Их заподозрили в незаконном отстреле косули.

Задержание было снято на видео, на котором уральские СМИ без труда опознали «своего» — одним из задержанных оказался постпред свердловского губернатора в Москве Александр Овчаров. Второй гражданин — друг Овчарова Леонид Петухов, отставной военный, ранее служивший в Кремлевском полку.

— Они курсировали вдоль дороги, около которой пасутся косули. Где-то час-полтора. Искали цель. Сначала были на одном поле, но там не знаю: стреляли, не стреляли. Потом на другое [поле] переехали, где уже косулю застрелили. Мы засекли их с помощью тепловизора, — рассказал «Новой газете» директор охотхозяйства Иван Андрюков.

На записи, которая имеется в распоряжении «Новой газеты», между егерем и задержанным Леонидом Петуховым происходит следующий диалог.

Егерь: Вы знаете, как долго мы за вами наблюдаем? Когда вы там в поле ходили, перед Денежниково. Эти разговоры, что вы просто гуляете…

Петухов: Я не гулял, я вышел в туалет.

Егерь: С какой целью у вас тепловизор?

Петухов: У меня нет тепловизора. Вы его видели?

Егерь: Зачем вы подходили к пятнистым оленям, которые кормились на этом поле? И товарищ ваш, который сбежал…

Петухов: Я один был. Не знаю, может, там кто-то и был в кустах, но мне не было видно.

«Скрывавшийся в кустах товарищ» Петухова — постпред губернатора Свердловской области Александр Овчаров — пытался уйти от егерей по трассе. Его догнали. Под запись чиновник заявил: «Можете считать, что я браконьер. Но я ничего не успел сделать».

Между тем неподалеку от места задержания был обнаружен труп косули. Рядом лежал нож. Сезон охоты на пятнистого оленя в Московской области закончился 31 декабря 2019 года, поэтому

убийство животного 5 января в любом случае не могло быть законным.

На место прибыли сотрудники полиции. Они доставили Овчарова и Петухова в отдел. А дальше обнаружилась деталь, из-за которой, по информации «Новой газеты», уголовное дело в отношении задержанных до сих пор не возбуждено. Полицейские заявили, что при них не было обнаружено оружия.

— В Бронницкий отдел полиции поступило сообщение от лесничего о несанкционированном въезде на территорию одного из охотничьих хозяйств автомобиля, в котором находилось двое мужчин. Прибывшие на место сотрудники полиции в присутствии лесничего осмотрели автомобиль. Оружия и тушек животных обнаружено не было, — заявили «Новой газете» в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

— При задержании Петухова и Овчарова оружие оставалось в машине, в которой они прибыли, — говорит Иван Андрюков. — Но еще до приезда полиции она куда-то уехала. А затем вернулась. То есть с ними был водитель. И я, если честно, не знаю: досматривали полицейские машину или не досматривали.

После того как о задержании чиновника и его друга стало известно СМИ, пресс-служба представительства губернатора Свердловской области в Москве выступила с опровержением, в котором говорилось, что не только административных или уголовных дел в отношении чиновника не возбуждено, но и самого факта его задержания не было.

Сам Александр Овчаров от комментариев воздерживается. В разговоре с корреспондентом издания Е1 он заявил, что лучше не стоит уточнять, что он делал на территории охотхозяйства.

Проверка по факту незаконного отстрела косули продолжается. В случае возбуждения уголовного дела по статье «Незаконная охота» (ст. 258 УК РФ) чиновнику и его другу может грозить до пяти лет лишения свободы.

СПРАВКА «НОВОЙ»

В задачи постоянного представительства губернатора Свердловской области в Москве входит сопровождение главы региона во время визитов в столицу, обеспечение его транспортом и «взаимодействие с правительством РФ и Администрацией президента по вопросам деятельности губернатора».

Александр Овчаров занимает должность постпреда с 2013 года. В каких-либо скандалах за это время он замечен не был. При этом ни на сайте правительства Свердловской области, ни на сайте полпредства информации о доходах чиновника корреспонденту «Новой» обнаружить не удалось.

Александр Овчаров. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

На содержание представительства в Москве в 2016 году Свердловская область потратила 4,8 млн рублей. При этом в 2014 году сумма была значительно выше — 105 млн рублей. Полпредство арендует офис в Курсовом переулке в центре Москвы. С 2016 года, по данным РБК Екатеринбург, оно заплатило за аренду свыше 300 млн рублей.

В транспортном арсенале постпредства 13 автомобилей: восемь Toyota Camry, один Land Cruiser и четыре Mercedes Benz.

На служебном Mercedes Benz GL 500 Александр Овчаров и передвигался по охотхозяйству.

Иван Жилин

спецкор

Источник: Новая газета

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