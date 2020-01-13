Американские военные наводят порядок на военной базе в Ираке после иранского удара

Американские военнослужащие наводят порядок на военной базе Айн аль-Асад в Ираке, по которой Иран на прошлой неделе нанес ракетные удары.

Иран совершил нападение на базы, где размещены американские военнослужащие, в ответ на авиаудар США, в результате которого погиб высокопоставленный иранский генерал Касем Сулеймани.

Журналисты агентства Associated Press, в понедельник побывавшие на базе аль-Асад, увидели большие ямы в земле, поврежденные военные трейлеры и грузоподъемники, разбирающие обломки с подвергшейся ударам территории размером с футбольный стадион.

Авиабаза, расположенная в провинции Анбар на западе Ирака, в 180 км от Багдада, представляет собой масштабный комплекс, в котором размещено около 1500 военнослужащих из США и стран международной коалиции по борьбе с «Исламским государством».

По словам США, никто из американских военнослужащих не пострадал в результате иранской атаки.

«Было выпущено более 10 крупных ракет, которые попали по нескольким точкам вдоль аэродрома», – рассказал официальный представитель коалиции полковник Майлз Кэггинс. По его словам, в результате ударов образовались крупные воронки в земле, обрушились бетонные заграждения и были уничтожены помещения, где проживали десятки военных.

Как отметил Кэггинс, несколько военных получили сотрясение мозга в результате взрывов. Им была оказана необходимая медицинская помощь. По его словам, поскольку военные получили предупреждение об атаке заранее, они успели спрятаться в укрытиях.

Американские силы впервые использовали базу Айн аль-Асад после того, как США ввели войска в Ирак е в 2003 году. Впоследствии база стала использоваться для размещения сил коалиции по борьбе с «Исламским государством».

Президент США Дональд Трамп побывал на базе в декабре 2018 года, когда впервые посетил американских военных в регионе. Вице-президент Майк Пенс также бывал на этой базе.

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