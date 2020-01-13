США и КНДР — Техническое состояние войны

Отличный обзор текущих отношений КНДР и США от Харламенко и причин, по которым забуксовал переговорный процесс между Трампом и Ким Чен Ыном.
Аннотация:
Отношения КНДР и США много лет балансируют на грани военного конфликта. В настоящее время, по определению одного из штатовских чиновников, они прибывают в техническом состоянии войны.
Несколько лет назад Пхеньян санкционному давлению, непрекращающимся провокациям и угрозам прямой агрессии США противопоставил собственную ядерную программу. И преуспел. Официальный Вашингтон «снизошел» до переговоров. Естественно, как мнилось Трампу, на его условиях.
Однако, руководство КНДР оказалось согласным вести переговоры только при условии соблюдения интересов обоих сторон, взаимного уважения и взаимоприемлемых уступок. Тратить время на пустопорожние разговоры, служить приманкой для доверчивых избирателей Трампа в предвыборной гонке, поступаться принципами КНДР не намерена.
Переговоры зашли в тупик.
КНДР вновь вернулась к испытаниям «нового оружия» .
Трамп вновь пригрозил Северной Корее применением силы.
Ким Чен Ын пообещал главе Белого дома «рождественский подарок»…
PS. Ким обещался после нового года порадовать новыми испытаниями. Ждем.
Источник: Colonel Cassad
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