Правоохранители начали допросы освобожденных из ОРДЛО украинцев – Офис гепрокурора

Офис генпрокурора Украины и Служба безопасности начали следственные действия с людьми, которые вернулись на подконтрольную правительству территорию в результате обмена 29 декабря 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора 13 января.

Сейчас допросы проводят в местах реабилитации и лечения освобожденных украинцев.

Следственные действия проводятся, чтобы выяснить все обстоятельства пребываниях их в заложниках боевиков «ДНР» и «ЛНР», и установления лиц, которые совершали преступления против украинских граждан, отметили в ОГПУ.

«По результатам допросов уже задокументированы очередные доказательства грубого нарушения норм международного гуманитарного права представителями террористических организаций «ДНР» и «ЛНР». В частности, освобожденные из плена дают показания о пытках, применении физического насилия, бесчеловечном обращении с пленными, что является признаками уголовных преступлений, предусмотренных ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны)», – говорится в сообщении.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками «ДНР» и «ЛНР» проходил 29 декабря 2019 года в Донецкой области. По данным СБУ, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев, в том числе – 12 военнослужащих. Украина передала на временно оккупированные территории 124 человека.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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