В Красноярском крае транспортный вертолет совершил экстренную посадку

Транспортный вертолет Ми-26 вынужденно приземлился в Красноярском крае. По данным телеграм-канала «Говорит Москва», на борту находились девять пассажиров, в том числе технический персонал. Пострадавших нет. Причиной ЧП называют перегрев подшипника трансмиссии. Другие подробности инцидента не приводятся.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: 13 января в Киеве возле торгового центра Ocean Plaza, на улице Антоновича 174, прорвало теплосеть, из-за чего произошел подмыв асфальта. Об этом «Громадському» пресс-секретарь управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага. Вода затопила торговый центр, в частности, супермаркет «Ашан». «Там, где произошел прорыв асфальта, задними колесами попало маршрутное такси. Спасатели эвакуировали четыре […]