В Красноярском крае транспортный вертолет совершил экстренную посадку

13.01.2020, 21:05, Разное

Транспортный вертолет Ми-26 вынужденно приземлился в Красноярском крае. По данным телеграм-канала «Говорит Москва», на борту находились девять пассажиров, в том числе технический персонал. Пострадавших нет. Причиной ЧП называют перегрев подшипника трансмиссии. Другие подробности инцидента не приводятся.



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