Нетаньяху направил письмо осужденной в РФ израильтянке

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил осужденной в РФ израильтянке Нааме Иссахар письмо, заверив ее, что лично он и весь Израиль пытаются вернуть ее домой.

«Граждане Израиля думают о тебе. Мы никого не оставим на произвол судьбы, это касается и твоего случая. Государство Израиль и я прикладываем постоянные усилия, чтобы освободить тебя. Мы находимся в контакте с твоей семьей, и в каждом разговоре с ними (членами семьи) мы подчеркиваем наше стремление вернуть тебя домой как можно быстрее», – сказано в письме, передает РИА «Новости».

Отмечается, что письмо датируется вторым января и подписано лично премьером Израиля.

Ранее Нетаньяху официально попросил президента РФ Владимира Путина помиловать Иссахар. В Кремле сообщали, что глава государства рассмотрит обращение.

Напомним, израильтянка была приговорена в РФ к 7,5 годам колонии за контрабанду 9,6 грамма гашиша.

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