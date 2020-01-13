Муж Анны Нетребко отказался выступать на одной сцене с армянкой

Муж оперной певицы Анны Нетребко, азербайджанский тенор Юсиф Эйвазов отказался выступать на открытии знаменитого Дрезденского оперного бала вместе с сопрано Рузан Манташян по политическим причинам.
«Невероятно, но факт! Эйвазов отказался выступать с армянкой Рузан Маташян по политическим причинам», – написал автор статьи Лоран Бюри, информирует «Sputnik Армения» со ссылкой на Forumopera.com.
Мероприятие должно состояться 7 февраля, армянская певица не будет принимать в нем участие. «Тенор победил и сопрано попросили удалиться», – написал Бюри.
Инцидент прокомментировала армянская оперная певица Асмик Папян, добавив, что собирается подать жалобу.
«Куда мы докатились. Я неоднократно выступала на этой сцене, не припомню ничего подобного», – написала она в своем Facebook.
Ранее семью Нетребко выгнали из лондонского театра.
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