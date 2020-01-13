Муж Анны Нетребко отказался выступать на одной сцене с армянкой

13.01.2020, 21:05, Новости дня

Муж оперной певицы Анны Нетребко, азербайджанский тенор Юсиф Эйвазов отказался выступать на открытии знаменитого Дрезденского оперного бала вместе с сопрано Рузан Манташян по политическим причинам.

«Невероятно, но факт! Эйвазов отказался выступать с армянкой Рузан Маташян по политическим причинам», – написал автор статьи Лоран Бюри, информирует «Sputnik Армения» со ссылкой на Forumopera.com.

Мероприятие должно состояться 7 февраля, армянская певица не будет принимать в нем участие. «Тенор победил и сопрано попросили удалиться», – написал Бюри.

Инцидент прокомментировала армянская оперная певица Асмик Папян, добавив, что собирается подать жалобу.

«Куда мы докатились. Я неоднократно выступала на этой сцене, не припомню ничего подобного», – написала она в своем Facebook.

Ранее семью Нетребко выгнали из лондонского театра.



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