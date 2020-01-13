Эксперты назвали самые популярные кроссоверы и внедорожники по мощности мотора

Эксперты издания «АВТОСТАТ» опубликовали рейтинг самых популярных кроссоверов и внедорожников в Российской Федерации с точки зрения мощности движка. Список был составлен на основе информации о реализации соответствующих авто в период января-ноября прошлого года.

Более 50% транспортных средств сегмента SUV в РФ реализуются с моторами, генерирующими 100-150 лошадиных сил. Доля данных автомобилей на рынке составила почти 64% или 420,6 тысяч экземпляров. Машины с более мощными силовыми установками (151-200 лошадиных сил) были проданы более 100 тысяч раз (доля 15,2%). Более 71,4 тысяч экземпляров были оснащены 201-250-сильными движками, что составило 10,8% от общих продаж.

Далее в рейтинге расположились автомобили с двигателями на 81-100 л.с. – 4,1% (27,3 тысячи экземпляров), на 61-80 л.с. – 2,9% (19,1 тысячи экземпляров). Последнее место в рейтинге заняли кроссоверы и внедорожники с силовыми установками, генерирующими свыше 600 лошадиных сил – 282 транспортных средства при доле в 0,05%.

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