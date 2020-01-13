Солист группы «Корни» Алексей Кабанов попал в больницу. В ходе медицинского обследования врачи обнаружили у певца проблемы с гортанью.

Солист группы «Корни» Алексей Кабанов попал в больницу. В ходе медицинского обследования врачи обнаружили у певца проблемы с гортанью.

Потребуется ли 36-летнему исполнителю помощь хирургов, станет известно после завершения всех процедур. Дома популярного артиста ждут его самые любимые женщины: красавица супруга Розалия и дочь Алиса. В наступившем году они отметят медную свадьбу: в сентябре 7 лет тому назад кумир многих девушек РФ стал мужем той, которую искал многие годы. Именно поэтому харизматичный певец знаменитой четверки так долго и не женился, как объяснял он сам. Группа «Корни» стала особенно популярна после победы в проекте «Фабрика звезд». За 18 лет творчества были созданы два альбома, многие песни стали хитами, их с удовольствием вспоминают поклонники.

Видеоклипы на знаменитые песни «Плакала берёза», «Ты узнаешь ее» и другие стали визитной карточкой группы на музыкальных телеканалах страны. Саундтрек к любимому многими сериалу «Кадетство» вошел в число наиболее известных мелодий группы. Но здоровье важнее всего, поэтому Кабанов прервал концертную деятельность. В своем последнем посте певец сообщил, что операция была уже проведена, но говорить ему пока врачи не разрешают. Поэтому он просит журналистов не беспокоить его звонками, а также не выкладывать его старые фото, ведь не для этого он худел. Поклонники пожелали певцу скорейшего выздоровления.

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