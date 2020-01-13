Президент Эстонии: Россия непредсказуема, но мы приняли меры

Эстонский президент Керсти Кальюлайд в своём интервью для Frankfurter Allgemeine отметила, что власти страны видят в РФ потенциальную угрозу. Тем не менее, в рамках НАТО были приняты меры, надёжно защищающие российских соседей, добавила политик, однако важно продолжать диалог с Москвой и налаживать связи.

По словам Керсти Кальюлайд, Эстония полностью доверяет НАТО, ведь благодаря организации ни один ее участник не пострадал от третьих сторон, однако все страны должны делать большие вклады, чем сейчас, причем речь идет не только о дипломатических вопросах, но и о военных.

Москва «не принимает всерьёз свои собственные подписи под международными договорами», отметила политик, а потому Эстония видит в ней угрозу. Прежде всего в качестве примера президент приводит право каждого государства на территориальную целостность, установленное Хельсинскими соглашениями.

«Мы разделяем общую оценку стран НАТО о том, что РФ — непредсказуемая страна, она нападала на Грузию и Украину. Однако мы, в рамках НАТО, предприняли меры, надёжно защищающие соседствующие с Россией государства», — заявила Кальюлайд.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В Израиле в результате наводнения затопила ангары с самолетами на авиабазе Хатцор.Сообщается о восьми "намокших" самолетах, из которых 3 получили серьезные повреждения. И до кучи по Израилю про раввина-экстремиста. Главный сефардский раввин Ицхак Йосеф утверждал, что масса иммигрантов из бывших советских республик не являются евреями, а многие являются коммунистами, ненавидящими религию гоями. В статье, опубликованной […]