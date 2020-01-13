Мнение: Устойчивые модели

Самое любопытное в иранском кризисе, наверное, это поведение цены на нефть. В течение всего кризиса, который шел по нарастающей и очень быстрыми темпами (причем довольно нервно, так как каждый ответ был непропорционален предыдущей угрозе, что резко повышало конфронтацию на каждом этапе), нефть колебалась в очень небольшом диапазоне. За весь период кризиса коридор колебаний не вышел за 5%.

Самый резкий скачок произошел в момент ликвидации Сулеймани, но довольно быстро все вернулось на прежнее место с небольшим ожиданием после катастрофы Боинга. Вывод вполне очевиден — нефть настолько рыночный товар, что политические риски могнут лишь создать круги на воде, но долговременные и даже среднесрочные тренды — нет. А ларчик открывается просто — перенасыщенность рынка предложением плюс устойчивая система ценообразования и создают невозможность манипуляций.

Другой вопрос, что нацеленность на "короткое моделирование", которое позволяет делать относительно верные прогнозы в небольших диапазонах, и которая востребована основной массой потребителей информации, дает сбой на средне- и тем более на долгосрочном прогнозировании. Во-первых, массовый потребитель просто не помнит, что говорилось два-три месяца назад, не говоря уже про годы. А во-вторых, "длинное моделирование" требует работы с большим объемом данных, которые совершенно не требуются на коротких промежутках. К примеру, в ближайшие несколько лет начнет сказываться фактор существенного снижение инвестиций в разведку, который нельзя изменить даже срочным заливанием проблемы деньгами. А это значит, что и безо всяких ограничений и сделок вроде "ОПЕК+" скоро начнет ощущаться если не дефицит, то снижение объемов избыточного предложения нефти. Сланцевый фактор тоже не безразмерен, он сыграл свою роль и стал вполне предсказуемым. Но бесконечно увеличивать добычу Штаты не смогут, она уже подходит к своему равновесному состоянию.

А вот с газовым рынком всё только начинается. Там, наоборот, влияние фундаментальных факторов, ломающих прежнюю, не совсем рыночную, систему ценообразования, только начинается. И еще лет 5 эти факторы будут лишь накапливаться. Кстати, этим объясняется столь развительные результаты российской нефтяной отрасли от газовой, хотя и там, и там крупнейшие олигархи (они же соратники нашего каудильо) — полнейшие неучи и дилетанты, понятия не имевшие о руководимых отраслях до того, как сразу стали ими руководить. Провалы Газпрома тем и объясняются, что в условиях слома всех предыдущих моделей ценообразования стоимость даже оперативной ошибки крайне высока, а уж стратегические решения, принятые неверно, тащут за собой многосотмиллиардные (в долларах) потери и убытки. Что мы и наблюдаем. Проблема российской газовой отрасли на самом деле только в некомпетентности высшего руководства. Если прямо сейчас взять любого начальника любой буровой и посадить его в самый главный кабинет в Лахта-центре, то даже он будет выглядеть суперпрофессионалом по сравнению с нынешними. И даже этот начальник буровой сохранит для страны десятки миллиардов долларов лишь потому, что он хотя бы видел этот самый газ не только в конфорке.

О войне за газовый рынок Европы я, совершенно не профессионал, и не имеющий за плечами диплома губкинской "керосинки", говорю с 12 года. Профессионалы же в начале 10 годов четко, ясно и недвусмысленно говорили о резком росте значения сланцевых технологий. Ежегодные отчеты, к примеру, ВР, при элементарном с ними ознакомлении, еще лет 7-9 назад вполне ясно прогнозировали тренды и нынешнюю ситуацию на рынке СПГ. Времени на осмысление и выработку стратегических прогннозов и решений у руководства Газпрома было хоть завались. Но оно умудрилось даже на финише прокладки СП-2 не иметь под рукой собственного трубоукладчика. Вопрос, кстати — а вдруг авария на линии? Как ремонтировать поврежденный участок газопровода? Вызывать швейцарцев? То есть, Газпром не только не готов к укладке трубы, но и к банальному ремонту в случае необходимости. Хорошо, сейчас газ по СП-2 не законтрактован, а что будет делать Газпром, если работающий СП-1 прохудится? Начнут строить ремонтное судно? Сколько лет у них на это уйдет, и как будут выполнять обязательства перед потребителями? Это и есть уровень компетентности.

Политические кризисы на Ближнем Востоке ясно показывают, что устойчивые рыночные модели сломать и развернуть в какую-либо сторону крайне сложно. Даже вполне серьезным обстоятельствам. Ни атака на заводы Сауди Арамко, ни короткий, но крайне нервный кризис вокруг Ирана практически никак не повлияли на стоимость нефти — разве что в первые несколько дней, да и то ненамного. С газом, повторюсь, все совсем иначе. То, что цена на газ в Европе стремительно падает, говорит как раз о том, что устойчивой модели пока нет. Она только создается. Две транспортные технологии — труба и СПГ — должны создать новую равновесную систему, новый рынок, в котором будет место и тому, и другому способу доставки товара к потребителю. Естественно, что на новом рынке произойдет существенная корректировка и перебалансировка поставщиков, и удержать сколь-либо значимую долю смогут не только лишь все. А те, кто умеет и может принимать верные решения. Но это будет точно не Газпром, что на самом деле даже обидно. Откуда такие тупые вообще берутся в стране, которая по праву была одной из самых образованных в мире?

Источник: Эль Мюрид

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