Знаменитому футболисту пришлось работать таксистом «из-за Эрдогана»

Лучший бомбардир в истории футбольной сборной Турции Хакан Шукюр заявил, что после того, как выступил с критикой президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана в соцсетях, ему пришлось уехать в США. Однако и там он столкнулся с давлением, из-за чего теперь работает таксистом.
Шукюр после завершения спортивной карьеры стал политиком, вступил в ряды правящей партии, однако вскоре покинул ее. В 2016 году он раскритиковал в соцсетях Эрдогана, после чего Шукюра признали членом террористической организации из-за связей с исламским общественным деятелем Фетхуллахом Гюленом. Бывший футболист из-за этого уехал в Сан-Франциско, пишет «Чемпионат» со ссылкой на Welt am Sonntag.
Там он открыл кофейный бизнес, однако вскоре, сообщил Шукюр, к нему в заведение стали приходить «странные люди». Он оказался под защитой полиции, его делом занялось ФБР.
В результате Шукюру пришлось перебраться в Вашингтон. Там он стал работать водителем такси и продавцом книг.
«У меня не осталось ничего и нигде. Эрдоган забрал у меня все. Мое право на свободу, право изъяснения и самовыражения, право работать», – сказал Шукюр.
Футболист также рассказал, что в Турции арестовали его отца и конфисковали все его имущество, а все его друзья имеют большие финансовые проблемы, пишет РБК.
Шукюр – лучший бомбардир в истории сборной Турции, на его счету 51 гол. Он играл за несколько турецких клубов, в том числе за «Галатасарай», а также за «Торино», «Интер», «Парму» и «Блэкберн».
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Последнее: Лучший бомбардир в истории футбольной сборной Турции Хакан Шукюр заявил, что после того, как выступил с критикой президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана в соцсетях, ему пришлось уехать в США. Однако и там он столкнулся с давлением, из-за чего теперь работает таксистом. Шукюр после завершения спортивной карьеры стал политиком, вступил в ряды правящей партии, однако вскоре […]
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