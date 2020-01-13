Аэротакси от Airbus совершило первый полет без страховочных канатов. Видео

13.01.2020, 20:54, Новости дня

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Видео: Airbus Helicopters Vostok / Facebook

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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