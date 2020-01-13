Мнение: «Вау-эффект, розовые очки». США: ожидание и реальность глазами русского

Россиянин Алекс Простой в один миг твердо решил переехать в Америку. Сначала это была просто поездка к родственникам

Получили визы, приехали, побыли там месяц. Я возвращаюсь назад? и мне эта страна прям понравилась. Первое впечатление, которое дарит Америка, это все вверх тормашками, все наоборот. Полностью. ВАУ-эффект, розовые очки. Я не мог спать, я думал об Америке. Хочу туда попасть, посмотреть, подольше пожить, что нужно для этого делать. Я три года изучал разные типы виз, как туда эмигрировать.

Через три года Алекс с женой снова отправляется в Штаты. А спустя 6 месяцев он окончательно решает остаться

ФИНАНСОВЫЙ ВОПРОСПервые 9 месяцев я не имел права работать в Штатах, и это был ад. Я привез с собой порядка 25 тыс. долларов, продал 2 машины и на эти деньги поехал. Ни недвижимость, ничего я не продавал, не сжигал мосты, потому что это первая ошибка эмигрантов, которые продают все и едут в Штаты. Никогда не знаешь, понравится тебе в итоге эта страна или нет. Поэтому было трудно. Все деньги, которые я с собой взял, разлетелись моментально. За первые три месяца тысяч 20 улетело. Потому что нужно было арендовать квартиру, купить машину, везде заплатить депозиты, за все платятся депозиты. Что-то в Америке дешевле, а что-то сильно дороже. И это "сильно дороже" — оно очень давило на психологию. Но я понимал, что доходы в Штатах совершенно иные и этим себя утешал. Старался об этом думать минимально, потому что приходилось работать онлайн, на фрилансе, что-то программировать, сайты какие-то писать, как-то перебиваться с копейки на копейку. Было трудно действительно. Дошло до того, что я стал просто нищим, занимал у людей деньги, потому что нужно было расплатиться с адвокатом, нужно было заплатить за смену статуса. 12 тысяч долларов только заплатил за отдачу этого кейса, 4 тысячи долларов — адвокату, остальные деньги ушли государству. Но в целом все равно все нравилось. Нравилось до последнего момента. Нравилось отношение к жизни, как они помогают. Очень много ситуаций, когда просто меня в эффект “вау” выводили.

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Я шутил там, гулял с родственниками, говорил — хочу здесь жить, обнимал столбы, они там такие чистые… В первую очередь меня удивила чистота. Чистота не в том плане, что нет мусора на улицах, там окурков, бычков (это есть), а именно что одежда остается чистая. У нас в крупных городах очень много пыли на дорогах. В Нью-Йорке этой пыли я не видел. Приведу пример: мы пошли гулять по Нью-Йорку, я надел белые какие-то шорты. И в итоге я в этих белых шортах, белой футболке, хожу, гуляю, и к вечеру, когда я снимаю, думаю: "Штанам все, конец, потому что мы там лазили по подводным лодками, так экскурсии проводились". И я их снимаю, а они как будто из магазина. То есть чистые! И вообще меня эта чистота поражала всегда!

Многие говорят, что это климат. Мне кажется, не климат, мне кажется, качество дорог. Пыль в основном идет с дорог, у них мало грунта, везде все засеяно травой. Земля такая же абсолютно, один в один. Просто качество дорог. Дороги лучше. Был инцидент, когда я поднимал машину на домкрат. Обычно, знаешь, надо что-то подложить, потому что домкрат как бы углубляется в асфальт. Это было во Флориде. Жара 35-40 градусов, я думаю: сейчас у меня уйдет он в асфальт. Поднял машину, поправил тормоза, все снимаю — даже царапинки не осталось. Качество дорог — лучше, это первое.

ВЗАИМОПОМОЩЬ

Удивило, как люди готовы помочь. Очень много ситуаций. Один из примеров, который меня просто поразил, когда мне американцы давали деньги на улице.

В Штатах очень часто бывают природные катаклизмы. Мы жили в штате Флорида, и там каждый год с августа по октябрь — сезон ураганов. И штат практически каждый год бежит куда-то наверх, люди уезжают, потому что реально опасно для жизни. Я то же самое сделал, потому что ураган шел 5-й категории.

Мы поехали в Миссисипи. Приезжаем, хотим покушать, идем в Макдональдс, идет мимо американец, выходит из Макдональдса, он видит: "О, вы с Флориды! Я знаю, у вас там сейчас такая беда, я хочу вас угостить ужином", — достает кошелек, дает 50 баксов. Несколько таких случаев произошло в течение трех дней, пока мы там были, 4 раза деньги совали. А в конце мужик дал 100 баксов. 100 баксов!

Всё это в совокупности меня поражало: чисто, люди готовы помочь. Улыбаются. Системность. Дешевый бензин. Дешевизна тачек, вещей. Вот это все меня просто затмило. Думаю: блин, как круто тут жить, зарабатывай 2 тысячи баксов и живи как король. Это мне так казалось. Я ошибочно так думал.

РАБОТА

Далее хочу перейти к своей работе. То есть первое время я работал, как-то перебивался на хлеб и работал онлайн. Думал о работе нелегально , но нелегально работать было опасно. Про нелегальную работу можно было забыть. Можно там, конечно, пойти на стройку, мне предлагали работу на стройке за 10 долларов в час. 10 долларов в час — это ничего, это 100 долларов в день. 10 часов дай бог на жаре продержаться под 100 фаренгейтов, 35-40 градусов жары — это трудно.Но я онлайн зарабатывал чуть больше, поэтому зачем мне было идти. Я сидел дома, помогал жене, воспитывал своего ребёнка и работал за ноутбуком. Если бы я мог себе это позволить, я бы так и делал. Но не хватало. Я уходил в минуса, начал занимать деньги. Особенно, когда надо было расплатиться с адвокатом. Я адвоката попросил о рассрочке на три или четыре месяца. Хороший адвокат, реально человечище. Потому что все адвокаты там просто обманщики, лгуны и видят только бабки.

Я начал искать другую работу. Подписчики моего канала мне начали помогать. Стали писать в личку. Сказали, есть там такой город рядом, Веро Бич, там один парень, его зовут Женя Пинчук. Этот человек мне действительно помог. Он тоже эмигрант. То есть человек был когда-то в моей шкуре. Он знает, что это такое.

Работа заключалась в подключении интернета, называется «технишн», или «кэйбл-гай», то есть «человек-кабель». У нас такая работа называется кабельщик. То есть он должен был приехать в дом, иметь определенные навыки технические, понимать, как это работает, подключать кабель, залезать на столб. Лестница огромная такая, 35 кг весит, ее таскать надо было. То есть физически надо быть сильным и плюс еще мозги иметь. Компания называлась ComeCast, работали по протоколу Doxis. Что это такое в России почти никто не знает. Это обычный антенный кабель, и по нему передается Интернет. Технология интересная, но очень старая, и ее постоянно прокачивали. По сути: по антенному кабелю передавали телевидение, Интернет и телефон. Технология постоянно страдала: белки грызли провода, постоянно все это пересыхало. То есть оптика у них если где-то и бывала, то очень мало где. Я вам честно скажу, интернет у них — полный отстой. Низкая скорость, низкая пропускная способность. И стоит дорого. Я ролик создавал, загружал в интернет, на ночь его ставил, уходил ложиться спать.

АМЕРИКАНЦЫ

По поводу личного: я когда работал у американцев, я забирался в самые сокровенные для них места. Отодвигаешь комоды, а там какие-то трусы валяются, какие-нибудь вибраторы, презервативы, куча грязного белья, куча тараканов. Особенно у чернокожих дома. Они — свиньи, все. У чернокожих грязно все, прям поголовно. Я когда заходил к ним, у меня всегда сумка была и такие татуировочные черные перчатки резиновые, плотные. Я захожу: "О, понятно", — и сразу надеваю эти перчатки. Тараканы, разбросанная еда, какой-то бардак. И как правило, пока я работаю, американка темнокожая (или американец) лежала на диване, рыгала и портила воздух стабильно. Неприятно. Я уже знал, где в районе темнокожие, я к ним не любил гонять. Но! Они боялись русских и всегда хорошо давали на чай. Прежде чем я начинал работать, чернокожий доставал кошелек обычно и давал деньги. Если он знал, что я русский. Самый крутые чаевые у меня были 60 баксов. Просто так.

Если говорить о белых, то они за мной ходили по пятам, как будто я что-то украду у них дома.



РАЗДРАЖАЛО В АМЕРИКАНЦАХ

1. Фальшивость

Меня первым делом начало напрягать, что американцы все такие улыбчивые добрые, но на самом деле ничего подобного. Это просто картинка, они держат дистанцию, к себе тебя не подпускают вообще.

2. Нечистоплотность

И что ещё меня начало напрягать сильно — они все свиньи. Серьёзно! Они — свиньи. У них толчки идеально чистые, но ты приходишь в ресторан — везде крошки, грязно. Прямо все в жире. Сложно что ли раз в день протереть тряпкой? За соседним столом может сидеть американец и спокойно громко портить воздух, рыгать, вонять при тебе на весь ресторан. Хороший ресторан, ты кушаешь, а человек сидит и при всех воздух портит. Чёрт, это что такое?! Может, единичный случай, подумал я. Нет, началось стабильно и систематично. Начинаешь задумываться: а везде так оно или нет. Ладно, может, штат такой: может, деревенщина. Не знаю, посмотрим, поживём дальше, думал.

И опять же, какие-то моменты наоборот перекрывали всё это. Даже когда у меня много негатива накопилось об Америке. Надо было мне животных отвезти в ветеринарную клинику, сделать им документы. Я прихожу туда пешком, потому что продал уже все машины, а ветеринар спрашивает: "Где ваши коты." Я говорю: "Так вы же их осмотрели в прошлый раз, я машину продал, уезжаю из страны, как я их троих-то понесу на себе?" Пешком там прилично было. Там такси и общественного транспорта нет. Так она взяла свою машину, поехала со мной, загрузила котов и отвезла меня потом опять домой… Вот это американская помощь опять всё перекрывает на корню. Я не хочу поливать грязью американцев. Есть положительные моменты, и есть отрицательные моменты.

3. Отсутствие душевности

Напрягало то, что в США нет духовности какой-то, нет души. Это очень сильно давит.

4. Опасность

Потом моменты появились следующие: моя жена, например, ушла гулять с ребенком. И вот она мне звонит: "Алекс, так и так, проблемы, подошел подозрительный дядя, я не знаю, что он от меня хочет". Жена на тот момент была одна на детской площадке, ребёнок даже испугался, спрятался за площадку. Мужик какой-то очень странный, приехал на какой-то развалюхе ржавой, небритый, чуть ли не мухи вокруг него летают. Подходит и говорит: "Я собачку свою потерял." Но наша русская чуйка — она и в Африке чуйка. Жена заподозрила что-то не то. Ну не ведут себя так американцы. И она у него спрашивает, мол, покажите фотографию своей собаки. Он такой: "Сейчас найду." И начал долго искать фотографию, и в этот момент она мне позвонила. А она приехала туда на электросамокате. Я и говорю: берёшь ребёнка, сажаешь и, молча, ничего не говоря, уезжаешь. Потому что в Америке много маньяков. Если зайти в магазин Волмарт, а это огромный магазин, гипермаркет, у них самые дешевые продукты, там есть такая доска, где информация о пропавших детях. Очень много ежегодно пропадает детей или людей в США. Очень сильно развивается паранойя в Штатах. Нет заборов, нет решеток, и, вроде бы, это круто, здорово, мне поначалу нравилось, а потом я понял, что всё-таки хочется какой-то своей закрытой зоны. Потому что мы русские, мы так всё время живём, за забором. У нас кладбище за забором, всё за забором. Менталитет и воспитание дают определенный отпечаток. Я пробыл там не так долго, не успел там американизироваться и меня это начало давить. Все с оружием, много больных.

5. Неадекватные люди

Любой человек, адекватный, добрый, хороший, вдруг резко вскипает, взрывается. По-русски — психбольной. У них очень часто в центре бывает много бомжей и неадекватов. Ходят, орут. Насколько я слышал, не могу подтвердить информацию, у них психбольницы закрыты, и все эти душевнобольные гуляют на улице. Они сидят на медикаментах, и это напрягает. Страшно. Мне страшно становилось за свою семью, за свою безопасность. На дороге лучше не конфликтовать ни с кем, потому что любой может достать оружие и выстрелить.

6. Общение

Мне разонравились американцы. Я не смог с ними контактировать так, как я хотя бы общался с русскими, по душам. Понятие "дружба" у американцев вообще странное. Вы работаете вместе, и он на тебя стучит, когда на работе сидишь в телефоне, он может тебя сфоткать и выслать боссу. А вне работы вы вроде как друзья. При том были случаи, я знал американца, который грубо прям хейтил своего партнера. Я думал, что он его ненавидит, а потом приезжаю вечером к нему домой, смотрю, а он с ним уже сидит пиво пьет. Я что-то не понял вообще — ты же его ненавидишь, а тут уже друзья. Это первое.

Второе. Сами мужики, американцы: у них темы вокруг женских грудей и ягодиц. Они больше ни о чем говорить не могут. У них жесткая нехватка интимной близости, поэтому среди них, походу, прямо очень много гомосексуалистов. Очень часто там встречал однополых мужиков, клиентов однополых, в магазинах пытались подходить, знакомиться. Ну прям подходит парень какой-нибудь: "Ты мне нравишься." Я говорю: я русский. Просто достаточно сказать, что ты русский. К моей жене пытались подходить девушки знакомиться. Это все стало тоже напрягать.

Например, из самого шокирующего: когда к моему сыну приходит девочка-соседка из другой семьи и спрашивает его: "А ты делаешь себе мейк-ап?" Я ее перебиваю, мол, он мальчик, мальчики не делают мейк-ап. "А у нас делают! Во втором классе у нас мальчики приходят, красятся, делают себе мейк-ап." Я такой: "Стоять! Я не хочу чтобы мой сын рос в этой стране!".

Не дай бог мой сын завтра приведет друга! И думай, какой это будет друг. Это будет друг (имеется в виду в нормальном смысле слова) или "друг" (парень). Меня как отца это начинало напрягать. Я хочу, чтобы он вырос нормальным, настоящим русским мужиком, а не вот этим. Потому что там они "такие" там все, в том числе и дедушки. Надоело, что они портят воздух и отрыгивают везде где только можно. Бардак вот этот в кухнях, в ресторанах. Не во всех, но это на уровне менталитета можно было понять и прочувствовать.

7. Отношение к иммигрантам

Я прочувствовал, как они общаются. Отношение второсортное, третьесортное ко мне, как к иммигранту. Бывали случаи, когда клиент меня открыто высмеивал: "У тебя есть страховка?".

Я говорю: нет.

"Это твоя тачка?" Я говорю: да, но мне ее никто не выделяет.

Он говорит мне в лицо: "Ты лузер, ты неудачник!".

Однажды на меня напала одна женщина. Бабушка пожилая. Дело было у нее дома. Я бежал оттуда со всех ног. Полицию вызвал. Она же могла меня и пристрелить легко. Палками кидалась. Прям в стенку воткнулась палка. Психанула. Милая бабушка была. У нее проблемы с сигнализацией были, а она вызывает зачем-то кабельную компанию. Судя по всему, я был уже не первый, кто приехал. Она мне объясняет ситуацию, я говорю: "Вы знаете, это не моя зона ответственности." Она просто взрывается, превращается в какого-то психа, как в кино, ужастик какой-то. Просто обозленная ненормальная бабка.

РЕШЕНИЕ О ВОЗВРАЩЕНИИ В РОССИЮ

Все это аккумулировалось, копилось, скапливалось в один сгусток энергии: паранойя, неадекватность людей, оружие, нетрадиционные, дети (я не чувствую защищенность моих детей, я боюсь ребенка отправить одного гулять). Законы настолько сильные, что ты начинаешь чувствовать себя несвободным. Нет свободы, это несвободная страна. Это страна полиции. Чуть что — полицейский. Я понимал, что начинал меняться. Это вот все начало оказывать огромное давление. В определенный момент мы с женой просто сели, все по полочкам разложили… "Едем домой". Покупаем билеты, и уезжаем.

Источник: Открытая Россия

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