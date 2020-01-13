Новый планшет CHUWI Hi10X скоро поступит в продажу

Китайская компания CHUWI объявила о скором выходе в продажу нового планшета CHUWI Hi10X.

Данный аппарат отличается от предшественников существенным приростом производительности благодаря встроенному чипу Intel Celeron N4100 и 6 гигабайтам оперативной памяти. Размер твердотельного диска составляет 128 гигабайт. Новинка также получила видеокарту UHD Graphics 600. Кроме того, новый планшет позволяет дополнительно установить карту памяти.

Новая модель получила 10,1-дюймовый FHD IPS -дисплей с высоким разрешением, а также прочный металлический корпус. Эксперты прогнозируют, что новинка сможет составить серьезную конкуренцию для других планшетов, представленных в данном сегменте рынка.

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Последнее: Китайская компания CHUWI объявила о скором выходе в продажу нового планшета CHUWI Hi10X. Данный аппарат отличается от предшественников существенным приростом производительности благодаря встроенному чипу Intel Celeron N4100 и 6 гигабайтам оперативной памяти. Размер твердотельного диска составляет 128 гигабайт. Новинка также получила видеокарту UHD Graphics 600. Кроме того, новый планшет позволяет дополнительно установить карту памяти. Новая […]