Президент Эстонии заявила о предпринятых против «непредсказуемой России» мерах

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью для издания Frankfurter Allgemeine сообщила, что в рамках НАТО были приняты меры, которые помогут надежно защитить российских соседей.

Кальюлайд заявила, что Эстония рассматривает Россию как угрозу, так как Москва «не принимает всерьез свои собственные подписи под международными договорами». Так, Кальюлайд напомнила о Хельсинкских соглашениях, закрепивших право каждого государства на территориальную целостность, передает RT.

«Мы разделяем общую оценку стран НАТО о том, что РФ – непредсказуемая страна, она нападала на Грузию и Украину. Однако мы, в рамках НАТО, предприняли меры, надежно защищающие соседствующие с Россией государства», – сообщила Кальюлайд, отметив при этом необходимость поддерживать диалог с Россией, но в тоже время не отказываться от совместных европейских принципов.

«Когда РФ при Борисе Ельцине признала независимость Эстонии, многие эстонцы надеялись на то, что РФ станет свободной и демократической страной. К сожалению, все пошло не так», – добавила она.

Кальюлайд также прокомментировала и строительство «Северного потока – 2», подчеркнув, что новый газопровод не поможет ЕС диверсифицировать свои источники энергии, а также отдалит Брюссель от выполнения климатических целей.

Кроме того, она заявила, что президент США Дональд Трамп разделяет ее представление о безопасности Восточной Европы. Кальюлайд считает, что ей и Трампу удалось найти «личный контакт».

Ранее спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что пограничный договор с Россией якобы противоречит конституции республики.

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Последнее: Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью для издания Frankfurter Allgemeine сообщила, что в рамках НАТО были приняты меры, которые помогут надежно защитить российских соседей. Кальюлайд заявила, что Эстония рассматривает Россию как угрозу, так как Москва «не принимает всерьез свои собственные подписи под международными договорами». Так, Кальюлайд напомнила о Хельсинкских соглашениях, закрепивших право каждого государства на […]