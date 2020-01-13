Депутат Рады: Украина возвращается в ПАСЕ из-за России

Если в ПАСЕ выступает делегация Москвы, а делегация Киева не может ей оппонировать, это не соответствует национальным интересам Украины. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД член Верховной рады Алексей Гончаренко. Ранее он анонсировал скорое возвращение Украины к работе в ассамблее.

«Украинская делегация возвращается для того, чтобы отстаивать свою точку зрения и оппонировать России, добиваться исполнения резолюций ПАСЕ по Крыму и Донбассу. Для этого надо ехать и работать там. Надо бороться и отстаивать интересы Украины. Присутствие российской делегации в ПАСЕ, когда там не звучит украинская позиция, не соответствует этим интересам. Я уверен, что Верховная Рада поддержит такое решение», – сообщил член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Украины Алексей Гончаренко (фракция «Европейская солидарность»).

В понедельник Гончаренко сообщил в своем Facebook о том, что Верховная рада на этой неделе примет решение о возобновлении участия в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). «Ближайшая сессия ПАСЕ начнется 27 января в Страсбурге», – написал Гончаренко, выразив уверенность, что его предложение будет утверждено на комитете по международным делам Верховной рады.

Напомним, что в июне, после восстановления полномочий российской делегации в ПАСЕ, украинские депутаты покинули ассамблею. Правда, Гончаренко тогда предлагал бойкотировать лишь осеннюю сессию ПАСЕ, а вот его коллеги делегации давали понять, что в Страсбург вообще больше не вернутся. Так, глава украинской делегации Владимир Арьев писал в своем Facebook: «Если россиян восстановят без всяких условий, Украине в ПАСЕ нечего делать».

Член международного комитета Совета Федерации РФ Олег Морозов полагает, что Украина решила вернуться, поскольку ее демарш оказался неэффективным. «Никто этот гнев не понял, а если понял, то не обратил на это никакого внимания. Поэтому надо просто поприветствовать украинских коллег, что у них произошло просветление, что вернулись к полноценной работе в ПАСЕ. Так и должно быть, потому что ПАСЕ – это парламентская площадка, где все имеют право на свою позицию и мнение, в том числе и Украина», – сказал сенатор ФАН.

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