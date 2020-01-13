Королева Великобритании Елизавета II поддержала решение принца Гарри и Меган Маркл отказаться от королевских привилегий. Как сообщает «Би-би-си», такое заявление было сделано по итогам королевского семейного совета.

«Несмотря на то, что мы предпочли бы, чтобы они оставались полноценными членами королевской семьи, мы уважаем их желание жить независимой жизнью», — говорится в заявлении.

Королева добавила, что остаются некоторые нерешенные вопросы, которые окончательно решатся в ближайшие дни.

Ранее герцог и герцогиня Сассекские объявили, что намерены отказаться от королевских привилегий и разделять свое время между Великобританией и Северной Америкой, а также зарабатывать самостоятельно.

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Последнее: Королева Великобритании Елизавета II поддержала решение принца Гарри и Меган Маркл отказаться от королевских привилегий. Как сообщает «Би-би-си», такое заявление было сделано по итогам королевского семейного совета. «Несмотря на то, что мы предпочли бы, чтобы они оставались полноценными членами королевской семьи, мы уважаем их желание жить независимой жизнью», — говорится в заявлении. Королева добавила, что […]