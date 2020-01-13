Мнение: Скотоферма и медиа

Ренат Кузьмин сегодня ярко зажег на заседании комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики. Он засадил трансгендеру с ограниченным ростом, а также другими соответствующими качествами, в первую очередь интеллектуальными, по самые медиа-гланды. Речь идет о бывшем генеральном продюсере «Плюсов» Саше Ткаченко. Ткаченко представлял новый закон про медиа, который вводит массу интересных и забавных новшеств.

Он чувствовал своим разработанным Игорем Валерьевичем органом, что попал вместе со своим собратом по полу Бородянским (министр расовой культуры и спорта) в интересную ситуацию. Предложение провести принудительную государственную регистрацию всех существующих блогеров и журналистов с обязательным ношением ошейника с биркой, специального кольца в носу и надписи «враг нации» на хорошо просматриваемой части тела само по себе стремное. Нет, я понимаю, что сегодня «зеленые» во главе с Зеленским вплотную занялись продолжением дела Петра Алексеевича по выведению новой исторической расы людей – gomoukrainus. Нет, написание правильное, поскольку учитывается ориентация как авторов законопроекта, так и подавляющего большинства представителей власти. У них стоит задача привести все виды СМИ – электронные, печатные, радийные, социальные, вообще все, что можно прочитать, увидеть и услышать, к единому языковому, религиозному и политическому знаменателю. Мова, вира и армия, которая «противостоит агрессору».

Кузьмин, который в отличие от нервной особи Потураева и большинства членов комитета, является юристом, по пунктам тыкал авторам этой чисто «порохоботской» заготовки в потрясающие ляпы и идиотизмы, навороченные в гигантском количестве. К примеру, проектом Бородянского–Сороса и этого маленького с бородкой предусмотрено, что запрещается «популяризация деятелей советского прошлого». Ренат Кузьмин абсолютно логично спрашивает нервного главу комитета: а как быть с Леонидом Кравчуком? Он же, с…ка, в Центральном комитете КПСС заведовал идеологическим направлением. Если его пригласить в телевизор, это будет «пропагандой деятелей советского прошлого» или нет? Лишат телеканал лицензии или нет?

Потураев в этом месте стал красным и начал орать про необходимость вносить «конкретные предложения», а не «рекламировать свою (оппозиционную) политическую силу». «Ткачик» (кликуха Ткаченко на телеканале) пытался выглядеть подчеркнуто спокойным и рассудительным. Но выглядел он полным… Впрочем, как всегда.

Кузьмин и его довел до крайнего возбуждения, когда уличил авторов проекта по созданию в Украине информационного концлагеря в плагиате. Переписали практически слово в слово нормы закона нацистской Германии Адольфа Гитлера. В частности, относительно необходимости загнать всех журналистов, блогеров, ютюберов, влогеров, ведущих, осветителей в один «имперский профсоюз». «Ткачик» попытался умничать, требовал прямого цитирования «гитлеровского закона». На что Ренат Кузьмин сообщил, что у него нет оригинала на немецком. Спокойно, методично, по пунктам он надевал собравшемуся здесь «активу» «зеленых» на голову то, что они там написали. «Запрещаются высказывания, которые разжигают национальную, расовую или религиозную вражду или ненависть к отдельным личностям или их группам»: так что запрещается – разжигание вражды или все же ненависти? Или это одно и то же?

Не допускаются «дискриминационные выказывания на основе этнического происхождения, религии, веры, пола, состояния здоровья, сексуальной ориентации или по другому признаку». Другими словами, если я констатирую простой и очевидный факт – Ткаченко альтернативно одаренный, то фактически дискриминирую кристально чистого депутата партии Зеленского? Но не это самое главное. В проекте предусмотрена норма «по другому признаку». И на это обратил внимание Кузьмин. А вы знаете, что только одних видов сексуальной ориентации больше сорока и их число постоянно растет? Плюс веганы, зоофилы, бодипозитивисты и прочие извращенцы? Они все попадают в пункт Ткаченко и Бородянского насчет «другого признака».

Идем дальше в наше светлое будущее зеленого цвета с отчетливым тоталитарным душком. Запрещаются материалы либо информация, создающая позитивный образ личностей, занимавших руководящие посты во времена коммунистического режима, в органах государственной безопасности. Про Кравчука мы уже понимаем. Непонятно, до каких именно рангов нельзя популяризировать работников КГБ. Вот лейтенант – это руководящая должность или все же звание? И что такое «позитивный образ»? Как его, б…ть, создавать? Очень важные вопросы, поскольку ответственность вполне себе реальная: штрафы, лишение лицензий и тюремное заключение. Будет специальный карательный орган – Нацсовет по всему, что есть в информационном пространстве. Его формирует «зеленый» президент и «зеленое» монобольшинство. Понятно, что все решения станут выноситься единогласно. Прикольная схема, не правда ли? Для облегчения работы карательного медиа-совета вводится запрет на анонимность в сети. Все должны быть помечены, опознаны и откатать свои пальчики на теле Ткаченко. Паспортные данные, чип в жопу и прочие технические аспекты идентификации еще обсуждаются. Да, как с неохотой признал Ткаченко, такие блогеры, как Бужанский, Шарий, Дубинский и другие, могут «вещать» на русском языке.

Однако если их зарегистрируют как субъекты информационного вещания, будут обязаны перейти на мову. Регистрация как бы не обязательна, но без нее просто тупо забанят даже без решения суда.

Я лично насчитал примерно двадцать три абсолютно беспроигрышных повода, с помощью которых можно доеб… докопаться до любого, даже самого патриотичного СМИ. Начиная от языка и заканчивая «непрозрачной структурой собственности».Твой блог в «Фейсбуке» может в любой момент быть признан «информационным субъектом», который «оправдывает страну-агрессора». И его закроют. Несколько хуже обстоит дело с «Одноклассниками» и «ВК». Они как бы и так запрещены. Но если ты туда пишешь, то потенциально являешься врагом нации. Не верите? Спросите у Потураева. Когда он отхаркается от переполняющих его чувств к «агрессору», все подробно объяснит. С визгами и ритуальным катанием по полу.

Можно задать вопрос: а почему такое началось только сейчас? Отвечаю – даже при Порошенко не было такого обширного представительства «соросососов» во всех ветвях власти. Традиционно данные особи паразитируют именно на медиасфере, поскольку ничего руками сделать не могут. Аналогичная ситуация и с членом, но это несколько иная сфера. Хотя и тесно связанная. Офис президента, перепуганный непрерывным проигрышем на медиа-сфере и постоянным попаданием в идиотские ситуации, дал «соросососам» полный карт-бланш на построение полностью контролируемой медиа-сферы под предлогом «информационной гибридной агрессии». Они же думают, что так им удастся повысить популярность Зеленского и партии «слуг». Моей целью вовсе не является тыкать их в собственный идиотизм, поскольку он совершенно очевиден. Мой прогноз абсолютно точен: они блестяще уе..тся о стенку как в случае принятия закона про медиа, так и в случае его провала. Тут вообще двух мнений быть не может. Все олигархи, включая Коломойского и исключая агента КГБ «Валерия» (Пинчук), выбрали именно такую линию сотрудничества с новой властью. Ждут, когда же они у…ся об стенку и начнут подавать легкие признаки адекватности. И да, Ренату Кузьмину респект. И напоследок: опять послушал запись разговоров Коломойского с Сашей Ткаченко. Насчитал примерно пять признаков дискриминации по расовому и половому признаку. В основном, конечно же, по половому.

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Последнее: Ренат Кузьмин сегодня ярко зажег на заседании комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики. Он засадил трансгендеру с ограниченным ростом, а также другими соответствующими качествами, в первую очередь интеллектуальными, по самые медиа-гланды. Речь идет о бывшем генеральном продюсере «Плюсов» Саше Ткаченко. Ткаченко представлял новый закон про медиа, который вводит массу интересных и забавных новшеств. Он […]