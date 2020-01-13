Мнение: Спиритический сеанс в полиции

Омского музыканта Дмитрия Федорова нашли обезглавленным вечером 26 декабря 2019 года. Через десять дней после того, как рассказал на своей странице в «ВКонтакте», как правоохранители вложили ему в карманы наркотики, и продержали сутки в отделе полиции № 7 «без права на звонок и на адвоката».
А 28 декабря, когда Федор уже двое суток находился в морге, майор полиции Ольга Голяшкова возбудила в отношении погибшего уголовное дело.
И не просто возбудила! Еще и обезглавленному Дмитрию сообщила, что в отношении него возбуждено уголовное дело.
Я правильно понял, что в СУ УМВД России по Омску был проведен спиритический сеанс? А майор Голяшкова – не иначе, как медиум?
На снимке: Еще живой Дмитрий Федоров. Фотография отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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Последнее: Омского музыканта Дмитрия Федорова нашли обезглавленным вечером 26 декабря 2019 года. Через десять дней после того, как рассказал на своей странице в «ВКонтакте», как правоохранители вложили ему в карманы наркотики, и продержали сутки в отделе полиции № 7 «без права на звонок и на адвоката». А 28 декабря, когда Федор уже двое суток находился в […]
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