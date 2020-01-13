В Самаре дорожную яму «отремонтировали» грязным снегом

Рабочие засыпали яму грязным снегом, утрамбовали лопатами – и разошлись.
Дорожные рабочие в Советском районе Самары «починили» канаву с помощью грязного снега. На сильное повреждение полотна местные жители писали жалобы в течение несколько месяцев.
Возмущенные самарцы отмечают, что яма велика, при этом рядом нет ни одного фонаря. большая яма и ни одного фонаря.
«Сегодня эту яму наконец-то »починили«. Но как!», – рассказала гражданкаизданию «Самара онлайн». Она сообщила, что во двор в дневное время пришли молодые люди, предположительно рабочие. Они закидали яму грязным снегом, пошлепав сверху лопатами. Затем парни ушли.
Появилась и Сети и видеозапись со «снежным ремонтом» – в ролике видно, что лишь на одном рабочем надет светоотражающий жилет. Также у них были при себе дорожные конусы безопасности. Однако вопрос были ли это коммунальщики, остается открытым.
В Самарской области снег порой используют и против чиновников. Так, в декабре 2018 года жители села Новосемейкино заблокировали снежной кучей вход в здание районной администрации в знак протеста против некачественной уборки дорог..
Напомним, что в октябре 2019 года в удмуртском селе Жувам под видом благоустроенной дороги торжественно открыли грязное бездорожье.
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Последнее: Рабочие засыпали яму грязным снегом, утрамбовали лопатами – и разошлись. Дорожные рабочие в Советском районе Самары «починили» канаву с помощью грязного снега. На сильное повреждение полотна местные жители писали жалобы в течение несколько месяцев. Возмущенные самарцы отмечают, что яма велика, при этом рядом нет ни одного фонаря. большая яма и ни одного фонаря. «Сегодня эту […]
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