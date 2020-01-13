В больнице Ставрополья на видео сняли пациента, который три дня пролежал на полу в коридоре

13.01.2020, 20:39, Новости дня

Минздрав утверждает, что это вымысел, а житель был бездомным, искавшим приют.

В городскую больницу Георгиевская (Ставропольский край) 9 января поступил житель частичным параличом и подозрением на перелом ключицы. Как утверждают очевидцы, три дня пациент провел на носилках, на полу коридора. Он просил о помощи, однако врачи оказывать ее не спешили, говорят свидетели происходящего.

Написавшая об этом в соцсети гражданкасообщила, что житель просил пить, просился в туалет, однако всё безрезультатно. После начавшегося скандала, пациента все же осмотрели и отправили в отделение терапии. Это также вызвало недоумение у пациентки – почему терапия, если не ходят ноги и сломана кость.

Министерство здравоохранения Ставропольского края уже отреагировало на опубликованное видео, сообщает «Блокнот Ставрополь». Заявив, что привезли пациента в приемное отделение не 9, а 11 января, и он не лежал на полу в течение трех дней. Минздрав заверяет, что медики действовали по установленным протоколам – проведен осмотр, сделано ЭКГ, рентген. По итогам было решено, что нет оснований для госпитализации.

В заявлении ведомства пациент фигурирует как «гражданин без регистрации, ведущий асоциальный образ жизни». По этой причине его отправили в терапию, а так как коек не было, то уложили на пол в коридоре.

На вопрос об этой ситуации ответил также первый заместитель министра здравоохранения Юрий Литвинов. По его словам, больной рассказал, что ему негде жить, поэтому его оставили временно в терапии, чтобы решить проблему с социальной службой. Литвинов отметил, что в зимние месяцы в больницы часто везут «социально-неблагополучных пациентов».

Проверкой инцидента занялась прокуратура Ставропольского края.



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Последнее: Минздрав утверждает, что это вымысел, а житель был бездомным, искавшим приют. В городскую больницу Георгиевская (Ставропольский край) 9 января поступил житель частичным параличом и подозрением на перелом ключицы. Как утверждают очевидцы, три дня пациент провел на носилках, на полу коридора. Он просил о помощи, однако врачи оказывать ее не спешили, говорят свидетели происходящего. Написавшая об […]

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