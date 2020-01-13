В больнице Ставрополья на видео сняли пациента, который три дня пролежал на полу в коридоре

Минздрав утверждает, что это вымысел, а житель был бездомным, искавшим приют.
В городскую больницу Георгиевская (Ставропольский край) 9 января поступил житель частичным параличом и подозрением на перелом ключицы. Как утверждают очевидцы, три дня пациент провел на носилках, на полу коридора. Он просил о помощи, однако врачи оказывать ее не спешили, говорят свидетели происходящего.
Написавшая об этом в соцсети гражданкасообщила, что житель просил пить, просился в туалет, однако всё безрезультатно. После начавшегося скандала, пациента все же осмотрели и отправили в отделение терапии. Это также вызвало недоумение у пациентки – почему терапия, если не ходят ноги и сломана кость.
Министерство здравоохранения Ставропольского края уже отреагировало на опубликованное видео, сообщает «Блокнот Ставрополь». Заявив, что привезли пациента в приемное отделение не 9, а 11 января, и он не лежал на полу в течение трех дней. Минздрав заверяет, что медики действовали по установленным протоколам – проведен осмотр, сделано ЭКГ, рентген. По итогам было решено, что нет оснований для госпитализации.
В заявлении ведомства пациент фигурирует как «гражданин без регистрации, ведущий асоциальный образ жизни». По этой причине его отправили в терапию, а так как коек не было, то уложили на пол в коридоре.
На вопрос об этой ситуации ответил также первый заместитель министра здравоохранения Юрий Литвинов. По его словам, больной рассказал, что ему негде жить, поэтому его оставили временно в терапии, чтобы решить проблему с социальной службой. Литвинов отметил, что в зимние месяцы в больницы часто везут «социально-неблагополучных пациентов».
Проверкой инцидента занялась прокуратура Ставропольского края.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Минздрав утверждает, что это вымысел, а житель был бездомным, искавшим приют. В городскую больницу Георгиевская (Ставропольский край) 9 января поступил житель частичным параличом и подозрением на перелом ключицы. Как утверждают очевидцы, три дня пациент провел на носилках, на полу коридора. Он просил о помощи, однако врачи оказывать ее не спешили, говорят свидетели происходящего. Написавшая об […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Глава ИИХФ пообещал сохранить за Россией хоккейные ЧМ / 12 декабря
- В единственной украинской школе в Крыму перестали изучать украинский язык – глава Крымскотатарского ресурсного центра / 1 января
- Министр Скворцова поручила вернуть трансплантолога Каабака в детский медцентр / 27 ноября
- Кабмин не подает в Раду проекты законов, направленные против определенных банков или лиц – Гончарук / 17 декабря
- На передачу дел Майдана из ГПУ может уйти около трех месяцев – директор ГБР / 26 ноября
- В Китае опровергли вспышку атипичной пневмонии / 31 декабря
- В Томске неизвестный напал на активиста «Открытой России» Сергея Иванова / 21 декабря
- «Эпизод останется на усмотрение моих избирателей». Нардеп Богданец прокомментировал свою судимость / 28 ноября